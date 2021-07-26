Шторм в Сухуме нанес ущерб многоквартирным домам на 40 миллионов рублей

Премьер-министр Александр Анкваб и глава Сухума Беслан Эшба обсудили проведенные работы по ликвидации последствий стихии, которая обрушилась на столицу 4 июля.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Ущерб от урагана, который прошел в столице 4 июля, только по многоквартирным домам, согласно проведенным экспертизам, составляет около 40 миллионов рублей. Об этом на встрече с Александром Анкваб заявил Беслан Эшба.

Глава Сухума Беслан Эшба также представил материалы по 104 частным домовладениям и 19 автомобилям, которым был нанесен ущерб 4 июля.

"По тем обращениям, которые были от наших жителей, а также по работе наших домоуправлений, выявлено 104 частных домовладения, где пострадали крыши домов", - уточнил Эшба.

Ранее он представлял главе правительства материалы по 20 многоквартирным домам из 54, пострадавших от урагана. Отмечается, что эти материалы переданы на рассмотрение "Апсныргылара". Завершается ремонт по оставшимся 34 домам, как и было заявлено ранее силами администрации города.

"В настоящий момент из 34 домов 30 полностью завершены, от малых работ до больших, на четырех объектах, один, самый большой - 1200 метров, это Вардания, 7, ведутся работы. Надеемся, до конца недели мы выйдем на финишную. Из списка администрации, практически уверен, что все будет до конца недели завершено", - заверил глава столицы.

Премьер-министр отметил, что материалы по частным домовладениям и другим объектам дополнительно будут переданы "Апсныргылара".

"Что касается поврежденных автомобилей, мы передадим материалы в соответствующую комиссию. Они посмотрят и будут эти материалы обрабатывать, по итогам примем общее решение. Суммы, конечно, внушительные, и в какие сроки мы сможем выполнить свои обязательства, я пока говорить не могу, это сложно", - добавил Александр Анкваб.

4 июля на Абхазию обрушился штормовой ветер и ливень, которые нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.