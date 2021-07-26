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Пять человек с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1422)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 189 человек из 559 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Пять человек с диагнозом COVID-19 скончались за два дня в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

Трое мужчин 64, 71 и 83 лет, а также две женщины 80 и 86 лет скончались в больнице в Гудауте. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 189 пациентов, в тяжелом состоянии 65 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 52, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 21250 человек. Зарегистрировано 294 летальных случая. Выздоровели 16990 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1422)

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