Эвакуация и затопления: в Абхазии прошел сильный ливень

Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с понедельника на вторник 27 июля.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Уровень воды в реках поднялся почти до двух метров. Затопило не менее 350 домов и были эвакуированы люди, уточняет ведомство.

"В спасательной операции задействовано семь единиц техники, 45 человек личного состава пожарно-спасательной части города Гудаута, а также пожарно-спасательный отряд городов Гагра и Сухум. В столице Абхазии наводнение вызвало подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадали не менее 30 домов. Однако эвакуация людей не понадобилась", - пишет пресс-служба.

В Сухуме поисково-спасательный отряд задействовал пять единиц спецтехники и 30 человек личного состава. В Очамчырском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тамшь на некоторое время существенно затруднила движение по автотрассе в районе одноименного села.

Подразделения МЧС Абхазии всю ночь и с раннего утра ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах, отмечается в сообщении.

Пользователи социальных сетей выложили фотографии и видео, на которых запечатлен разгул стихии, в результате которого были подтоплены дома и улицы.

Небольшие речушки, не представлявшие в прошлом угрозу, в минувшую ночь превратились в бурные водные потоки вперемешку с землей, камнями и ветками деревьев. Многие дома оказались подтопленными. Местами уровень воды достигал около одного метра.

В районе Верхнего Келасура, как пишут пользователи соцсетей, затопило дома и дороги, а также смыло водопроводные трубы, которые там не так давно уложили.

Мощные потоки воды накрыли часть республиканской трассы в Гудаутском районе. На видео, которым делятся в мессенджерах, были подтоплена автозаправочная станция.

Как сообщил Sputnik один из жителей района Замостянки в Гудауте, река Гудоу подтопила около десяти домовладений. Их жители все прошедшую ночь боролись со стихией и ее последствиями.

По неподтвержденной информации, также в Гудауте унесло в море несколько автомобилей, припаркованных вблизи береговой линии.