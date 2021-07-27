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Эвакуация и затопления: в Абхазии прошел сильный ливень

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с понедельника на вторник 27 июля.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Уровень воды в реках поднялся почти до двух метров. Затопило не менее 350 домов и были эвакуированы люди, уточняет ведомство.

"В спасательной операции задействовано семь единиц техники, 45 человек личного состава пожарно-спасательной части города Гудаута, а также пожарно-спасательный отряд городов Гагра и Сухум. В столице Абхазии наводнение вызвало подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадали не менее 30 домов. Однако эвакуация людей не понадобилась", - пишет пресс-служба.  

В Сухуме поисково-спасательный отряд задействовал пять единиц спецтехники и 30 человек личного состава. В Очамчырском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тамшь на некоторое время существенно затруднила движение по автотрассе в районе одноименного села.

 

Подразделения МЧС Абхазии всю ночь и с раннего утра ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах, отмечается в сообщении.

Пользователи социальных сетей выложили фотографии и видео, на которых запечатлен разгул стихии, в результате которого были подтоплены дома и улицы.

© Foto / facebook / РУП "Черноморэнерго"
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Небольшие речушки, не представлявшие в прошлом угрозу, в минувшую ночь превратились в бурные водные потоки вперемешку с землей, камнями и ветками деревьев. Многие дома оказались подтопленными. Местами уровень воды достигал около одного метра.
В районе Верхнего Келасура, как пишут пользователи соцсетей, затопило дома и дороги, а также смыло водопроводные трубы, которые там не так давно уложили.

Мощные потоки воды накрыли часть республиканской трассы в Гудаутском районе. На видео, которым делятся в мессенджерах, были подтоплена автозаправочная станция.

Как сообщил Sputnik один из жителей района Замостянки в Гудауте, река Гудоу подтопила около десяти домовладений. Их жители все прошедшую ночь боролись со стихией и ее последствиями.

По неподтвержденной информации, также в Гудауте унесло в море несколько автомобилей, припаркованных вблизи береговой линии.

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