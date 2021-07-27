Около двадцати домов затопило в селе Хыпста Гудаутского района

По данным МЧС Абхазии, основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району в ночь с 26 на 27 июля.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Около 20 домов затопило в селе Хыпста Гудаутского района, в некоторых домах вода поднялась до вторых этажей, рассказал ведущему радио Sputnik глава села Хипста Геннадий Пхазария.

"Стихия нанесла ущерб около 20 домовладениям. Вода зашла в дома, местами достигла вторых этажей, разрушила заборы, у кого-то унесло амбары и курятники. Дерево упало на высоковольтную линию, и сейчас мы пытаемся провести ремонт. Наверное, на это понадобится около полутора часов. Мосты целые, но водохранилища загрязнены илом, и мы уже два-три дня без воды из-за дождей в горах", - отметил он.

Пхазария уточнил, что для решения проблем с водоснабжением власти выделят технику. По его словам, такая же проблема в резервуарах села Мгудзырхуа и в Гудауте.

Глава села отметил, что сегодня в Хипсту должна приехать комиссия по оценке ущерба от стихии.

"У нас есть семья по фамилии Пкин, у которых вода вынесла из дома все их имущество и унесла автомобиль. По моим наблюдениям, эта семья пострадала больше всех. Живут они от реки Хыпста не близко, но вода к ним пришла с холма выше и соединилась с небольшой речушкой вблизи них", - объяснил Пхазария.

Как сообщает пресс-служба МЧС Абхазии, основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району. Уровень воды в реках поднялся почти до двух метров. Затопило не менее 350 домов, и были эвакуированы люди.

В спасательной операции задействовали семь единиц техники, 45 человек личного состава пожарно-спасательной части города Гудаута, а также пожарно-спасательный отряд городов Гагры и Сухума.

В столице Абхазии наводнение вызвало подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадали не менее 30 домов, по данным МЧС, эвакуация людей не понадобилась.

В Сухуме поисково-спасательный отряд задействовал пять единиц спецтехники и 30 человек личного состава. В Очамчырском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тамшь на некоторое время существенно затруднила движение по автотрассе в районе одноименного села.