Верховный суд перенес слушание дела о тройном убийстве

В тройном убийстве на набережной Махаджиров, которое произошло в ноябре 2019 года, обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, братья Демур и Дато Ахалая и Аслан Блабба.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Верховный суд Абхазии перенес заседание по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров на 9 августа.

Причиной переноса стало то, что подсудимый Демур Ахалая принял решение сменить адвоката. Теперь его интересы в суде будет представлять адвокат Мазона Цвижба, которая запросила у суда время на изучение материалов дела.

Изначально адвокат запросила у суда 20 дней для ознакомления с делом, но судьи приняли решение сократить срок до двух недель.

Группа лиц, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика) 22 ноября 2019 года в 14:43 в Сухуме, у входа в ресторан "Сан-Ремо". Пострадавшая при стрельбе официантка ресторана Доминика Акиртава скончалась от полученных ран в больнице 3 декабря.

Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, которые были совершены 22 ноября 2019 года в Сухуме на набережной Махаджиров. Они также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

Второго декабря 2019 года на фоне событий депутаты абхазского Парламента проголосовали за отставку генпрокурора Абхазии Зураба Ачба и его заместителя Эшсоуа Какалия. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Гарри Аршба и его заместитель Казбек Кишмахов.