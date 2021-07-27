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Ливень повредил насосные станции, питающие водой часть Сухума и Гулрыпшский район

© Foto / Департамент ЖКХ Администрации г. Сухум
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Обильные осадки в ночь на 27 июля вызвали подъем уровня рек в Абхазии, в Сухуме вышли из берегов Гумиста и Келасур.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Две насосные станции в Сухуме пострадали в результате обильных осадков в ночь на 27 июля, сообщается на сайте столичной администрации.

потоп
© Sputnik Томас Тхайцук
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Пострадавшие станции находятся в районе Келасура и питают водой Синоп, часть Турбазы, Агудзеру, Гулрыпшский район.

По словам замдиректора Департамента ЖКХ администрации Сухума Руслана Авидзба, Гулрыпшскую насосную станцию полностью залило, Агудзера, Гулрыпшский район и Синоп остаются без воды, потому что насосы надо высушивать.

"Что касается Келасурской насосной, там ситуация гораздо хуже - смыло 120-метровый напорный водовод диаметром 50 сантиметров, который проложен через реку по мосту. Уровень воды в реке достаточно высокий и в настоящий момент работы производить невозможно. Еще и дорогу подмыло, и техника не может зайти туда. И теперь надо дождаться момента, когда спадет вода, чтобы можно было вброд, через карьер, загнать технику и начать вести восстановительные работы", - пояснил Авидзба.

© Foto / Николай Обаничев
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Кроме того, добавил Авидзба, без воды остались улицы Батумская и Чанба, села Баслата и Дзыгута. В Турбазе вода пока поступает только на первые этажи, сейчас "Водоканал" пытается сделать перемычку, чтобы усилить напор. К ремонтным же работам приступят после того как уровень воды в реках спадет.

Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с понедельника на вторник 27 июля. Во время стихии пострадали жители Сухума, Гудаутского, Гулрыпшского и Очамчырского районов. 

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