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Вышедшие из берегов реки затопили улицы Сухума

Глава Гудауты рассказал о последствиях стихии в районе

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с понедельника на вторник 27 июля, вызвав повреждения в сфере электроэнергетики и ЖКХ.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Четыре реки вышли из берегов и подтопили более 300 домов в Гудауте, рассказал на радио Sputnik глава администрации района Баграт Боджгуа. 

"Все произошло моментально, примерно в 1:30 ночи. Уровень воды поднялся быстро. Я на своем веку такое не видел. Пострадало порядка 300 домов в городе. Это районы Замостянка, улицы Гобечия, Эшба, Новый район. Люди просто не успевали вытащить из домов документы, технику. Ночью людей эвакуировали на лодках. Самое главное, что нет жертв. Людей отправляли к родственникам", - отметил Боджгуа.

По его словам, во время стихии пострадали гостиница "Золотой якорь", а также пять автомобилей туристов, припаркованных на территории туробъекта. Еще две машины местных жителей течением унесло в море.

© Foto / МЧС РА
Около двадцати домов затопило в селе Хыпста Гудаутского района

Однако нанесенный стихией ущерб пока еще полностью не оценен. По словам Боджгуа, в районе работает оперативный штаб, который сейчас собирает полную информацию по пострадавшим.

"Для того, чтобы оценить ущерб, понадобится дня два. Сегодня к вечеру мы соберем предварительную информацию. Компенсировать ущерб силами администрации мы не справимся, будем обращаться к руководству страны. Самое главное, что нет человеческих жертв. Мы смогли быстро мобилизоваться. Огромная благодарность МЧС, с ночи здесь работают спасатели из Гудауты, Гагры и Сухума", - подчеркнул он.

На данный момент последствия стихии в Гудауте устраняют сотрудники МЧС Абхазии совместно с городскими службами. По словам главы ведомства Льва Квициния, в район направлены спасательные части из Гагры и Сухума. 

© Foto / Департамент ЖКХ Администрации г. Сухум
Ливень повредил насосные станции, питающие водой часть Сухума и Гулрыпшский район

"Из-за ливней, которые прошли сегодня ночью, во многих районах Абхазии произошло наводнение. Об ущербе рано говорить, мы пока еще ведем подсчет. В основном из-за ливня пострадал Гудаутский район, вода поднялась до двух метров. До 350 домов подтопило, мосты смыло паводком. С двух часов там ведутся работы по устранению последствий стихии, силы подтянули из Гагры и Сухума. Более 50 спасателей работают на местах. Есть места, где люди вовсе остались без воды, во многих местах воду подогнали на машине, людям помогают смыть ил, песок, занесенные в дома потоком воды",  - отметил Квициния. 

Сотрудники МЧС Абхазии ведут работы в Сухуме, Гулрыпшском и Очамчырском районах. 

По словам Квициния, в Сухуме на улицах Чанба, Щеглова, Агрба, Ашхацава подтопило более 30 домовладении. В Очамчырском районе наводнение произошло в селе Тамыш, подтопило и другие села. Сотрудники МЧС работают совместно с администрациями районов, с привлечением муниципальной техники. 

"Звонил президент, узнавал, всем ли мы обеспечены, хватает ли всего. На данный момент у нас есть все, чтобы устранить последствия стихии", - подчеркнул Лев Квициния.

По его словам, на полную ликвидацию последствий стихии во всех пострадавших районах Абхазии понадобится несколько дней. 

Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с понедельника на вторник 27 июля. Стихия повалила опоры воздушной линии "Бзыбь-220", а также повредила две насосные станции на реке Келасур.

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