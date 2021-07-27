Прирост зараженных коронавирусом в Абхазии за полгода превысил 100 процентов

По данным на 26 июля, в Абхазии зафиксирован 21 061 заболевший коронавирусом, из них 579 дети, выздоровели 16 763 человека, скончались 289.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Общий прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией с января по июль составил 117%. Об этом в интервью телеканалу "АбазаТВ" рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба в понедельник 26 июля.

По словам министра, только с 21 по 26 июня прирост заболевания составил 24,5%.

На стационарном лечении в медучреждениях находятся 323 человека, по стране развернуто 376 коек. Бутба отметил, что абсолютное большинство пациентов зависят от подачи кислорода.

Глава Минздрава обратил внимание на беспрерывную работу врачей и медработников в сложной ситуации. По его словам, ковидный центр испытывает максимальные нагрузки, а врачи работают в авральном режиме, практически не выходя из красных зон.

"Раньше, когда были пиковые нагрузки, приезжали российские врачи, сейчас приходится мобилизовать внутренние резервы, и медсообщество получает сильную нагрузку в моральном и физическом плане. У них тоже есть семьи, дети, но, учитывая тот рост, который есть, они уезжают в красную зону", - сказал он.

Бутба отметил, что в медучреждения принимаются все, кто нуждается в помощи, вне зависимости от гражданства. По его словам, зачастую зараженные туристы предпочитают выезжать за пределы Абхазии для лечения. Министр подтвердил, что был случай, когда родственники привезли отдыхающего в Инфекционную больницу, где он скончался от остановки сердца.

Глава Минздрава рассказал, что есть дни, когда одновременно нескольким пациентам требуется назначать дорогостоящие препараты.

"Есть критерий назначения дорогостоящих препаратов, все это решается консилиумом на месте, врачами. У нас есть списки пациентов, которые получили такие лекарства, все фиксируется в историях болезни. Помимо стационарных больных, много амбулаторных пациентов, которые лечатся у участковых врачей. Каждый день мы на связи с амбулаторным центром. Раньше у них были нагрузки на 80 человек в день, сегодня это 120 человек в сутки", - добавил он.

Прокомментировал министр и сбой работы компьютерного томографа в Гудауте. Он объяснил, что перебои связаны с перепадами электричества. На данный момент уже установлены стабилизаторы, российские специалисты находятся в Гудаутском госпитале, чтобы "нивелировать ошибки, которые происходят в программировании, и запустить КТ".

По мнению главы Минздрава, для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, необходимо полностью запретить проведение культурно-массовых мероприятий, ограничить работу рынков, ввести масочный режим со штрафами за его несоблюдение, перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет.