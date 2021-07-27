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Прирост зараженных коронавирусом в Абхазии за полгода превысил 100 процентов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1424)
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По данным на 26 июля, в Абхазии зафиксирован 21 061 заболевший коронавирусом, из них 579 дети, выздоровели 16 763 человека, скончались 289.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Общий прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией с января по июль составил 117%. Об этом в интервью телеканалу "АбазаТВ" рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба в понедельник 26 июля.

По словам министра, только с 21 по 26 июня прирост заболевания составил 24,5%.

На стационарном лечении в медучреждениях находятся 323 человека, по стране развернуто 376 коек. Бутба отметил, что абсолютное большинство пациентов зависят от подачи кислорода.

Глава Минздрава обратил внимание на беспрерывную работу врачей и медработников в сложной ситуации. По его словам, ковидный центр испытывает максимальные нагрузки, а врачи работают в авральном режиме, практически не выходя из красных зон.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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"Раньше, когда были пиковые нагрузки, приезжали российские врачи, сейчас приходится мобилизовать внутренние резервы, и медсообщество получает сильную нагрузку в моральном и физическом плане. У них тоже есть семьи, дети, но, учитывая тот рост, который есть, они уезжают в красную зону", - сказал он.

Бутба отметил, что в медучреждения принимаются все, кто нуждается в помощи, вне зависимости от гражданства. По его словам, зачастую зараженные туристы предпочитают выезжать за пределы Абхазии для лечения. Министр подтвердил, что был случай, когда родственники привезли отдыхающего в Инфекционную больницу, где он скончался от остановки сердца.

Глава Минздрава рассказал, что есть дни, когда одновременно нескольким пациентам требуется назначать дорогостоящие препараты.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Есть критерий назначения дорогостоящих препаратов, все это решается консилиумом на месте, врачами. У нас есть списки пациентов, которые получили такие лекарства, все фиксируется в историях болезни. Помимо стационарных больных, много амбулаторных пациентов, которые лечатся у участковых врачей. Каждый день мы на связи с амбулаторным центром. Раньше у них были нагрузки на 80 человек в день, сегодня это 120 человек в сутки", - добавил он.

Прокомментировал министр и сбой работы компьютерного томографа в Гудауте. Он объяснил, что перебои связаны с перепадами электричества. На данный момент уже установлены стабилизаторы, российские специалисты находятся в Гудаутском госпитале, чтобы "нивелировать ошибки, которые происходят в программировании, и запустить КТ".

По мнению главы Минздрава, для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, необходимо полностью запретить проведение культурно-массовых мероприятий, ограничить работу рынков, ввести масочный режим со штрафами за его несоблюдение, перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1424)

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