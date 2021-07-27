Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 июля

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием активной фронтальной зоны и области повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. В среду 28 июля погода в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.