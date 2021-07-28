Охота за Актемрой: зачем жители Абхазии ищут дорогостоящий препарат

С появлением новых штаммов коронавирусной инфекции в республике увеличивается число тяжелобольных, которым необходим дорогостоящий препарат. Зачастую родственникам больных приходится самим искать лекарство.

О том, где и как жители Абхазии ищут и находят Актемру, почему она жизненно необходима во многих тяжелых случаях течения коронавируса и какова природа дефицита на препарат, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Мне ввели препарат (Актемра - прим.) на девятый день болезни, после того как мой лечащий врач меня госпитализировал в Гудаутскую больницу. Мои показатели начали ухудшаться, и надо было остановить предпосылки к развитию цитокинового шторма", - рассказал 33-летний Ираклий Квициния, который сейчас лечится в Гудаутском ковидном центре.

Цитокиновый шторм - это опасное осложнение течения болезни, при котором возникает неадекватная реакция иммунной системы и в крови накапливаются провоспалительные вещества, потенциально такое осложнение может привести к летальному исходу.

Для того, чтобы остановить развитие болезни, Ираклию ввели Актемру. Этот иммунодепрессант в доковидную эпоху использовали при ревматоидных заболеваниях. А в пандемию коронавируса препарат стал чуть ли не панацеей при тяжелом течении болезни.

"Актемра, или Лизумаб - давно известный препарат. По протоколам уже в течение года применяется у больных с коронавирусной инфекцией. Этот иммунодепрессант является ингибитором интерлейкина в организме человека. Его применяют, когда у пациента наступает цитокиновый шторм при тяжелом течении болезни коронавирусной инфекции. Когда идет прогрессирующее, быстрое поражение легких, он необходим для того, чтобы остановить поражение и дать обратный процесс развития", - пояснила заведующая инфекционным отделением Гудаутской районной больницы Ангелина Отырба.

Первую дозу Актемры, по словам Ираклия, он получил бесплатно в госпитале. Однако она не оказала должного эффекта, температура не снижалась, и состояние пациента не стабилизировалось. Тогда родственникам Ираклия пришлось искать еще одну дозу.

"Препарат в дефиците, не так легко его раздобыть. Как я знаю, отец нашел его тут с рук у человека на месте. Как он у него оказался и как его сюда привозят, он точно вам не ответит. Люди достают через людей, как завозится через границы, не знаю", - отметил Квициния.

© Sputnik Объявление на заборе Гудаутского ковидного госпиталя.

Камма Гопия купила Актемру в Краснодарской аптеке. Препарат срочно понадобился ее бабушке, которой поставили диагноз COVID. Поначалу болезнь протекала нормально, но затем пожилой женщине резко стало хуже, пришлось госпитализировать в Гудаутский ковидный центр.

"На второй день после госпитализации нам сказали, что нужен препарат Актемра. Как раз в тот день я помогла своему знакомому найти контакт одной краснодарской аптеки, где можно приобрести этот препарат. Мой знакомый уже было заказал Актемру. Прошло несколько часов после этого, мне позвонила сестра и сказала, что нам срочно нужна Актемра. Я говорю, что мы не успеем уже заказать, доставка занимает шесть часов, будет только завтра. А нам, как и всем, препарат нужен был здесь и сейчас. Не имея надежды, я все-таки позвонила в эту аптеку и спросила, можно ли ускорить доставку препарата. Хозяйка аптеки мне ответила, что по чистой случайности отправила парню, которому я давала контакт, две упаковки Актемры. Мы приобрели второй препарат, который по счастливой случайности оказался в дороге в Абхазию. Я думаю, если бы не эта случайность, то вряд ли так быстро смогли достать этот препарат", - поделилась своей историей Камма Гопия.

После этого случая Камма стала сохранять все контакты продавцов Актемры и делиться ими с теми, кто, как и она, попал в тяжелую ситуацию.

Чудом оказалась и находка Алиной Базба Актемры для своей матери. Препарат женщине понадобился уже на шестой день после появления первых признаков COVID-19.

"Маме сделали рентген, который показал, что у нее легкие на 50 процентов поражены. Вечером нам сказали, срочно ищите препарат, ее начинает штормить, - рассказала Базба. - Сразу же вспомнила объявление Камы Гопия на Facebook. Я ей позвонила и она дала нам контакты аптеки в Краснодаре. По этому контакту я позвонила, это был вечер субботы. Препарата не оказалось в наличии. И так как это были выходные дни, то следующее поступление ожидалось только в понедельник. Для нас все это было очень далеко и долго. И мы стали подключать всех знакомых и в Минздраве, и в "Абхазфармации". В то же время официальных запросов мы не делали. Это были обращения к знакомым, мы не просили ничего бесплатно, а просили подсказать, где нам искать препарат. Но никто не мог нам помочь, потому что достать этот препарат на тот момент было проблемой".

Но поиски Алины Базба в итоге увенчались успехом. Поздно вечером она получила контакты жителя Галского района, который продает препарат, не имея никакой лицензии. На момент публикации материала корреспонденту Sputnik Абхазия не удалось связаться с продавцом.

"Мы этот препарат купили в три часа ночи в Гале. Актемру маме сделали уже на шестой день после появления первых симптомов", - отмечает Базба.

Цена здоровья

Актемра - один из самых дорогостоящих препаратов, который используют в Абхазии при лечении пациентов с COVID-19. Несмотря на цену, люди, чьи родственники попали в беду, находят деньги на лекарство, так как жизнь близкого человека дороже всего.

"Честно говоря, ты не думаешь ни о каких деньгах. Это благо, что есть возможность где-то достать, у кого-то занять. Но есть такие люди, которые и этого не могут. Пусть хотя бы такой категории достанется препарат. Но вот мы купили препарат дважды за 140 тысяч, - поделилась Алина Базба. - В тот день, когда мы купили вторую Актемру, я по телевизору смотрела выступление министра, я лично слышала его слова о том, что мы полностью обеспечены всеми препаратами, получили чуть ли не 40 доз Актемры на Гудаутский госпиталь. И честно говоря, в глубине души было обидно. А где Актемра, если вы ее получили? С другой стороны, если есть какой-то бесплатный лимит, то пусть его получат хотя бы те, кто не может себе этого позволить. В такой момент люди оказываются в безвыходной ситуации".

Нередко для покупки дорогостоящих препаратов люди влезают в кредиты. Свекор той же Марианны Котовой оформил кредит, чтобы заплатить за лекарство.

"Нам пришлось купить не Актемру, а Артлегию. Мой свекор с ковидом попал в Сухумскую инфекционную больницу 31 декабря. 3 января нам сообщили, что нужна Артлегиа, в наличии в больнице ее нет, нужно покупать. Сказали, где купить, сколько она стоит. И мы купили. Это было в Сухуме. Нам родственник сразу дал деньги, и в этот же день мы смогли купить лекарство, потому что это было срочно. Но потом нужно было отдать долг. Моему свекру пришлось оформить кредит на свою пенсию. И теперь всю пенсию он дает за кредит, и будет выплачивать целый год. Препарат мы покупали две ампулы за 115 тысяч рублей", - рассказала журналист.

Эффект Актемры

Препарат, как отмечают многие, кто с ним сталкивался, - один из самых эффективных при тяжелых случаях течения коронавирусной инфекции. По словам Камы Гопия, после введения Актемры ее бабушке стало лучше и она пошла на поправку.

Однако не всегда пациенту хватает одна доза препарата. Бывают случаи, когда вводят его второй, а то и третий раз.

"Спустя два дня после первой Актемры, по анализам было понятно, что маме доза не хватила. Я сразу же позвонила человеку, у которого покупали препарат. У него еще была в наличии Актемра. И мы купили вторую дозу, - вспоминает Алина Базба. - Маме очень тяжело было дышать, шло поражение легких. Получается, Актемра остановила этот процесс. На данный момент мама уже в положительной динамике, уже из реанимации перевели в обычную палату, она пока еще под кислородом, но уже идет завершающая терапия, она восстанавливается. Это будет долгий процесс, но он идет".

Вторая доза препарата понадобилась и Ираклию Квициния. По его словам, его состояние улучшилось только после повторного введения препарата.

"После ввода второй Актемры мне стало лучше. В течение трех дней после ввода нельзя вставать с постели только лежать, на третий день я начал потихоньку передвигаться, сейчас уже второй день даже без кислорода обхожусь. В целом, меня вовремя госпитализировали и оказали должную помощь, минимизировав ущерб для организма”, - добавляет он.

Но как любой медицинский препарат Актемра имеет и противопоказания. По словам Ангелины Отырба, его не вводят пациентам, у которых, помимо вирусной, есть также бактериальная инфекция.

Противопоказанием могут послужить и непереносимость одного из компонентов препарата. При таких сопутствующих заболеваниях, как гепатит В Актемру применяют с осторожностью, отмечает заведующая инфекционного отделения Гудаутской ЦРБ.

"С осторожностью применяется при сопутствующих болезнях, таких как вирусный гепатит В, при проведении иммуносупрессивной терапии пациентам, у которых проведена трансплантация органов", - рассказала Отырба.

Актемру, как и большинство медицинских препаратов, применяют только по назначению врача и только в условиях стационара.

"Этот препарат первоначально мы применяли только в условиях реанимации. Теперь практически, как и в России, он применяется и в палатах интенсивной терапии или в общих палатах. Но персонал, который вводит Актемру, должен быть технически обучен. Если этот препарат просто даже неправильно будет разведен физраствором, если не будет соблюдена температурная норма при его транспортировке, если скорость введения препарата будет неправильной, то буквально на первых миллиграммах введения препарата будут достаточно серьезные осложнения. Или же эффективность действия препарата будет нулевая. Поэтому препарат вводится только в условиях стационара", - пояснила врач.

У этого препарата есть аналоги. Это Артлегиа, которая, по словам Отырба, немного слабее.

"Есть препараты группы чуть слабее, тоже ингибиторы интерлейкинов. Применяются тоже достаточно широко у нас. Это и Артлегиа. По мощности, по своему составу Актемра - более сильный препарат. Ну и по стадии течения состояния пациента, в зависимости от того, какие показатели клинико-лабораторного исследования у больных, какие показатели объективного состояния, рентгенологического состояния легких, мы применяем определенные группы препаратов. Первоначально всегда идет гормонотерапия, пульс-терапия. Но, учитывая то, что в данный момент штамм вируса более коварный, и в России, и мы стараемся идти по этой схеме, когда в течение трех, максимум пяти дней гормонотерапия не имеет эффекта, то сразу переходят на препараты группы Актемры, Артлегии", - добавила врач.

Во время поисков Актемры большинство ищут препарат именно швейцарского или японского производства. Врач Ангелина Отырба объясняет это тем, что в Абхазии уже был прецедент, когда через турецкий рынок в республику поступила партия, которая оказалась малоэффективной.

"Получилась такая ситуация: была завезена партия через Турцию. Мы образно говорили "турецкая Актемра". Но это не турецкая Актемра. Она производится швейцарской фирмой. Но она к нам поступила через турецкий рынок. Вероятнее всего, или транспортировка была нарушена, или партия сама по себе была такая, это не исключается, любой одинаково произведенный препарат может иметь какие-то технологические нарушения на каком-то этапе. Когда есть нарушение, препарат неэффективный или дает аллергическую реакцию, побочные эффекты. Партию, которую мы называем турецкой, у нас наблюдались осложнения, которые наблюдались и на момент введения, и после введения мы не видели должного эффекта, который мы обычно наблюдаем. Хотя после этого поступали другие партии. Так называемая турецкая партия используется и в России, там она имеет эффект. Сказать категорично, что эта партия плохая - мы не можем. Препарат используется не только у нас, но и в России, и в самой Турции. Может быть, какая-то предосторожность в плане применения этого препарата существует. Больше мы отдаем предпочтение японской или швейцарской Актемре", - пояснила врач Ангелина Отырба.

Дефицит на панацею

Актемру в Абхазии не так легко достать. По крайней мере по государственной линии. Препарат в медучреждения республики поступает нерегулярно. На момент, когда мы брали интервью у заведующей инфекционным отделением Гудаутской районной больницы Ангелины Отырба (22 июля - прим.), по словам врача, в ковидном центре Актемры в наличии не было.

Однако уже на следующий день в интервью Абхазскому телевидению заведующая инфекционным отделением второго и третьего этажей Гудаутской ЦРБ Эльвира Бганба заявила, что лекарство к ним поступило.

И тем не менее, несмотря на поставки по государственной линии, часто пациентам самим приходится покупать препарат.

"Учитывая то, что это дорогостоящий препарат, государство поставляет по мере возможности. Сейчас идет огромный рост заболеваемости и в России, и в Грузии, больше всего нехватка завоза препарата от поставщиков. Минздрав больше обеспечивал нас препаратом Артлегиа, Актемру не получалось достать необходимое количество. На сегодняшний день Актемру больница не имеет. В основном родственники сами покупают", - рассказывала Отырба.

Дефицит на Актемру Минздрав Абхазии объясняет ее высокой стоимостью и тем, что она пропала из официальной продажи на территории России.

"На данный момент в официальной продаже таких препаратов, как Актемра и Артлегиа, нет. Помимо основного лечения, пациентам назначают и эти препараты. Соответственно на одного больного уходит от 50 до 100 тысяч рублей, а иногда препарат необходим пациенту еще один раз. Можете представить себе, от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей в день только на Актемру и Артлегию. Естественно такие средства нам тяжело даются", - отмечал в интервью Sputnik директор РУП "Абхазфармация" Рустама Адлейба.

На встрече с депутатами Народного Собрания Абхазии министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что ресурсы на приобретение дорогостоящих лекарств "всегда будут изысканы для наших граждан", но проблема в том, что эти препараты и в России в дефиците.

"И сегодня невозможно их просто так найти. Мы сейчас какие-то партий забронировали, оплатили, ждем сюда доставки. Но хочу вас уверить, что и в Российской Федерации с этим огромные проблемы. Мы сейчас подключаем и наши личные связи для того, чтобы доставить эти препараты сюда", - подчеркнул Бутба.

В среднем в сутки Актемру в Гудаутском госпитале должны получать до 10 пациентов.

"Учитывая то количество больных, которое сегодня есть, учитывая то количество новых случаев, которое мы получаем по результатам ПЦР-исследования, учитывая течение болезни, то ковидному центру в сутки необходимо как минимум 10 доз Актемры с минимальной дозировкой 400 миллиграммов, которая будет более удобной для введения. А хватит ли одному пациенту одной дозы? Бывает, что приходится вводить и 800 и 1200 миллиграммов. Это все решается индивидуально, исходя из эффекта после первого введения", - пояснила Ангелина Отырба.

Врач обратилась к населению Абхазии с просьбой помочь медикам остановить заболевание, ограничить массовые мероприятия и соблюдать меры безопасности.

"Сейчас и молодежь нелегко переносит коронавирусную инфекцию. Молодым и здоровым COVID-19 дает тяжелые осложнения, и бывает они тоже уходят из жизни, к сожалению. И мы не можем их спасти ни у себя, ни где-то за рубежом. Для того, чтобы не поднимался вопрос с дорогостоящими препаратами, просьба соблюсти те минимальные необходимые меры, которые в первую очередь сохранят жизнь им и их близким", - добавила она.

23 июля на совещании Совета безопасности президент Аслан Бжания поручил премьер-министру Александру Анкваб взять на особый контроль закуп дорогостоящих препаратов для больных COVID-19.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии по состоянию на 27 июля составляет 21417 человек. Зарегистрировано 299 летальных случаев. Выздоровели 17235 человек.