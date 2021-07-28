Еще пять летальных случаев с коронавирусом зафиксировано за сутки в Абхазии

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались четыре пациента с COVID-19, мужчина 57 лет, и три женщины 57, 68 и 80 лет, в Сухумской инфекционной больнице умерла 61-летняя женщина, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 495 человек, вирус выявился у 167 из них.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 172 пациента, из них в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 51, из них в тяжелом состоянии 17 человек, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.