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Еще пять летальных случаев с коронавирусом зафиксировано за сутки в Абхазии

© Sputnik / Максим Захаров
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210728/1032917845/Esche-pyat-letalnykh-sluchaev-s-koronavirusom-zafiksirovano-za-sutki-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии достигло 21417, летальных случаев 299, выздоровели 17235 человек.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались четыре пациента с COVID-19, мужчина 57 лет, и три женщины 57, 68 и 80 лет, в Сухумской инфекционной больнице умерла 61-летняя женщина, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 495 человек, вирус выявился у 167 из них.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 172 пациента, из них в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 51, из них в тяжелом состоянии 17 человек, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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