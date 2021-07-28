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Эшба поручил обеспечить водой жителей пострадавших от стихии районов Сухума

© Foto / Департамент ЖКХ Администрации г. Сухум
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Мощные ливни обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, нанеся урон инфраструктуре городов и районов, в частности, пострадали две насосные станции, питающие водой часть Сухума и Гулрыпшский район.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба поручил департаменту ЖКХ обеспечивать питьевой водой жителей районов столицы, которые получают воду с келасурской насосной станции до ее восстановления. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Резкий подъем уровня воды в ночь на 27 июля смыл 120-метровый напорный водовод, который был проложен через реку Келасур. Специалисты планируют приступить к восстановительным работам, когда уровень воды в реке спадет, но, по словам замдиректора столичного департамента ЖКХ Руслана Авидзба, этого пока не произошло.

Накануне Эшба проинспектировал места, наиболее пострадавшие от стихии, пообщался с жителями улицы Чанба, чьи дома затопила река Басла, а также распорядился почистить береговую линию, которую после шторма засыпало ветками деревьев и мусором.  

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