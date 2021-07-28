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Число смертей с коронавирусом в Абхазии достигло 300

© Sputnik / Максим Блинов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1426)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодня – 21579. Выздоровели 17307 человек.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 69 лет, сообщает Оперштаб по коронавирусу. Таким образом, число летальных случаев с COVID-19 в Абхазии достигло 300.

За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 517 человек, вирус выявлен у 162 из них.

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 171 пациент, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 47, в тяжелом состоянии 15 из них, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1426)

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