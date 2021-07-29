Коммунальщики обещают убрать скопившийся в Сухуме мусор за полтора месяца

С тех пор как в 2018 году закрылся мусорный полигон на Маяке, на территории таксопарка в Сухуме был организован перевалочный пункт перед отправкой мусора на свалку в Галский район.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Из-за авральных работ по устранению последствий урагана 4 июля, в Сухуме скопилось больше мусора, чем обычно, городские службы подключили дополнительные силы к уборке и обещают расчистить территорию таксопарка в течение полутора месяцев. Об этом сообщается на сайте столичной администрации.

"На данный момент организован вывоз отходов и в ближайшие полтора месяца здесь будет оставаться минимальная часть мусора, которая не будет мешать людям, живущим рядом. Каждый день производится 11 рейсов машин в Гал, сейчас добавились еще два большегрузных тонара, которые будут делать каждый по три рейса в день дополнительно. Это шесть дополнительных рейсов, кубатура этих машин дает возможность вывозить большой объем мусора", - рассказал директор МУП "Благоустройство" Саид Кур-ипа.

Начальник домоуправления №5 Ахра Квициния обратился к жителям Нового района с призывом оплачивать коммунальные услуги, в том числе за вывоз мусора, отметив, что суммы совсем небольшие.

"Все хотят, чтобы не было мусора, а в кране всегда текла вода. В свою очередь и я обращаюсь к жителям города, пожалуйста, оплачивайте коммунальные услуги. За вывоз мусора в год надо заплатить всего 324 рубля, за воду 480 рублей в год. Многие не платят", - посетовал он.

Сухумский мусор свозят на полигон в Галском районе с апреля 2018 года, власти района предупреждают, что свалка уже переполняется и не сможет принимать столичный мусор в следующем году.