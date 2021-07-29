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В Сухуме стали задерживать общественный транспорт, перевозящий пассажиров без масок

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1427)
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Водители и пассажиры общественного транспорта в Абхазии должны соблюдать масочный режим согласно ограничительным мерам по коронавирусу, нарушение режима перевозки пассажиров облагается штрафом в 600 рублей.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Администрация Сухума дала указание ГАИ задерживать машины, в которых пассажиры сидят без масок, сказал в интервью Абхазскому телевидению глава администрации столицы Беслан Эшба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Недавно у нас было расширенное совещание, проводили заседание оперативного штаба с привлечением руководства центрального рынка, вещевого рынка, транспортных предприятий, где дали четкие указания, чтобы люди, которые попадают в общественный транспорт, надевали маски", - подчеркнул он.

По словам Эшба, в первой половине дня 28 июля было задержано и отправлено на штрафстоянку пять автомобилей с пассажирами.

"К великому сожалению, большая часть нашего населения подходит к этому безответственно, поэтому мы вынуждены прибегать к таким мерам. Штрафы мизерные, за нарушение режима перевозки пассажиров штраф 600 рублей", - заметил глава администрации Сухума.  

Места общественного питания, которые не выдерживают санитарный режим, облагаются штрафом в две тысячи рублей.

"В этом плане есть над чем работать законодателям, они сейчас ушли на каникулы, но по возвращении, наверное, эти вопросы надо ставить и применять более жесткие санкции", - сказал он. В данное время людям легче заплатить штраф и дальше продолжать нарушать, говорит Беслан Эшба. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1427)

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