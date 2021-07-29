МИД Абхазии прокомментировал учения Agile Spirit в Грузии

Ежегодные военные учения НАТО Agile Spirit 2021 начались в Грузии 26 июля с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран альянса.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Сухум обеспокоен продолжающейся военной активностью Грузии и ее западных партнеров, об этом заявил МИД Абхазии, комментируя учения Agile Spirit 2021.

Усиление активности НАТО на Южном Кавказе и в Черном море, сопровождаемые наращиванием военного потенциала Грузии, не имеют никакой военной необходимости, выходят за рамки здравого смысла, заявили в МИД Абхазии.

Такие учения способствует повышению градуса напряженности в регионе и подрывают усилия по обеспечению региональной безопасности, убеждены в Сухуме.

"Демонстрируя свою лояльность США и НАТО, грузинская сторона ведет крайне деструктивный курс, не желает брать на себя какие-либо обязательства по неприменению силы против Республики Абхазия, тем самым фактически оставляя для себя возможность для реванша", - отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства Абхазии.

Абхазия внимательно следит за военными учений Грузии и НАТО и оставляет за собой право на адекватную реакцию на возможные враждебные действия или провокации со стороны Грузии и ее западных партнеров, заявили в МИД и напомнили Тбилиси об опыте 2008 года, когда Грузия, так же стремясь стать членом западного военного альянса, развязала военные действия против Южной Осетии.

"Итоги этой авантюры хорошо известны", - констатировал МИД Абхазии.

Учения Agile Spirit ("Проворный дух") проходят в Грузии с 2011 года, нынешний эпизод – десятый по счету. Начиная с 2018-го, игры проводятся раз в два года (в 2020-м помешала пандемия).