Вступительные испытания в Абхазский госуниверситет сократили из-за эпидобстановки

Средний конкурс на одно бюджетное место в Абхазский государственный университет в этом году составил 1,3, на 294 бюджетных места претендовало 397 абитуриентов.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране диктанты по абхазскому и русскому языкам на непрофильных специальностях были отменены, сказала в интервью Sputnik ответственный секретарь приемной комиссии АГУ Инга Ардзинба.

"Приемная комиссия приняла решение об изменении очередности вступительных испытаний. Первым вступительным испытанием на всех направлениях подготовки был профильный предмет, и только после этого мы проводили все остальные экзамены в порядке их приоритетности", - отметила она.

Инга Ардзинба подчеркнула, что первые два экзамена были профильными, третий экзамен – диктант либо на абхазском, либо на русском языке.

"На неспециальных факультетах – там, где русский язык и абхазский язык не являются профильными – на этих направлениях подготовки диктант по русскому и диктант по абхазскому языку был третьим. Третий экзамен на непрофильных направлениях подготовки не является определяющим для рейтинга для зачисления абитуриентов на бюджетные места", - сказала Ардзинба.

Результаты экзамена, не являющегося профильным, оцениваются в виде зачета либо незачета.

"Незачет означает, что абитуриент не поступил. Если зачет, то это фактически не влияет на две первые оценки, которые определяют рейтинг на поступление на бюджетные места. На профильных специальностях на филологическом факультете диктант писали все на всех направлениях подготовки, это "абхазский язык и литература", "абхазский язык в неабхазской школе", "журналистика", "лингвистика", "немецкий язык", "английский язык", - подчеркнула она.

Решение об отмене диктанта по абхазскому и русскому языкам на непрофильных предметах приняла приемная комиссия АГУ, которую возглавляет ректор университета Алеко Гварамия, чтобы избежать массового заражения коронавирусной инфекцией абитуриентов и работников комиссии.

В этом году школы Абхазии окончили 1975 человек, в Абхазский государственный университет документы подали 638 абитуриентов, сообщила Инга Ардзинба.

В топ-5 самых популярных направлений по количеству поданных документов вошли: "экономика" (русский сектор), "юриспруденция", "прикладная математика", "история" (русский сектор) и "международные отношения".