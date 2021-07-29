Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния обширного барического поля пониженного давления.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. В пятницу 30 июля в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.