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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (156)
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния обширного барического поля пониженного давления.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. В пятницу 30 июля в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (156)

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