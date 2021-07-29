Верховный суд отправил на новое расследование дело об убийстве в селе Анхуа

CУХУМ, 29 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии удовлетворила жалобу стороны обвинения на решение Сухумского горсуда о признании невиновным Романа Аргун в совершении убийства Тимура Ахба и отправила дело на новое судебное рассмотрение.

По версии стороны гособвинения, Сухумский горсуд проигнорировал тот факт, что Тимур Ахба был найден у подножия Иверской горы родным братом Романа Аргун Раулем Аргун, и это подтверждает, что ему стало известно о месте нахождения трупа именно от брата после совершенного преступления. Кроме того, из показаний свидетелей устанавливается, что у подсудимого и убитого были "неприязненные отношения" из-за продажи базы отдыха "КбГу" в Новом Афоне. Именно этот конфликт стал основным мотивом убийства, по версии следствия.

Тимур Ахба был директором базы отдыха, а его заместителем был ныне покойный Гыд Аргун. Пансионат был государственным имуществом, но его в долгосрочную аренду взял владелец фирмы "Новейший Афон" Агрба Беслан. Гособвинение считает, что Роман Аргун считал себя правопреемником Гыда Аргун, хотя они и некровные родственники, что и послужило причиной конфликта между сторонами. Был ли заключен официальный договор между Агрба Бесланом и остальными лицам о приватизации, получил ли Ахба деньги за сделку, следствие не установило.

"Также судом первой инстанции не была дана надлежащая оценка показаниям свидетелей Керсилян и Петикян о том, что супруга подсудимого, общаясь с Петикян по телефону, просила 10 000 рублей и сообщила, что ее супруг убил человека. Разговор состоялся на следующий день после убийства. Впоследствии в ходе судебного разбирательства свидетели отказались от ранее данных следствию показаний, заявив о том, что не были согласны с протоколами допросов, но при этом подписали их. К этим показаниям суд должен был отнестись критично", - добавила сторона гособвинения.

Также в материалах дела указывается, что представители семьи Аргун вели себя как виновники произошедшего убийства, попросили разрешения у семьи Ахба прийти на похороны, просили прощения и "желали бы смерти своему брату".

"Судом не была дана должная оценка и обстоятельствам задержания Аргун. Он был задержан при попытке пресечения границы из Абхазии в Грузию 6 января", - добавило гособвинение.

Адвокат потерпевшей стороны Мадина Лазарева также разделила мнение гособвинения и отметила, что судом первой инстанции была допущена неправильная оценка показаний свидетелей, косвенных доказательств.

Интересы обвиняемого представила адвокат Инга Габилая. Она настаивала на том, что решение Сухумского горсуда было законным и объективным, а доказательств вины ее подзащитного нет.

По словам Габилая, при допросе жены покойного Гыда Аргун, она рассказала, что Роман Аргун никогда не предлагал ей деньги от доли продажи санатория "КбГу", более того, в семье никогда не поднимался вопрос о том, что кто-то из членов семьи имеет отношения к этому объекту.

"Нет ни одного человека, который мог бы подтвердить, что Роман Аргун имел хоть какое-то отношение к санаторию и мог претендовать на долю", - объяснила адвокат.

По мнению Габилая, родственники Аргун не могли себя вести иначе, так как милиция сделала все для того, чтобы версия убийства со стороны их брата была единственной, и они чувствовали себя виноватыми.

9 мая Сухумский городской суд не признал доказанной вину Романа Аргун в совершении убийства Тимура Ахба. Суд также не признал доказанной вину Аргун в попытке незаконно пересечь госграницу Абхазии по реке Ингур.

Подсудимого оправдали по подозрению в этих преступлениях, но признали виновным в незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Однако Роман Аргун был освобожден от наказания с учетом акта амнистии "Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года".

Уголовное дело по факту убийства Тимура Ахба было возвращено генеральному прокурору для организации расследования и установления лица, совершившего преступление.