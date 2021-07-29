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Ливневки на трех улицах Сухума заменят до конца 2021 года

© Foto / сайт Администрации города Сухум
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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После замены ливневых коммуникаций на улицах Абазинская, Гулиа и Джонуа в Сухуме будет проложен асфальт.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Работы по замене коммуникационных сетей, водопровода и канализации на сухумских улицах Абазинская, Гулиа и Джонуа в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы должны быть завершены до конца 2021 года, сообщается на сайте столичной администарции.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Началась подготовка к укладке ливневок в рамках Инвестпрограммы в Сухуме

Сейчас идет подготовка к укладке новых ливневых канализаций на Абазинской. Отмечается, что эта улица оказалась самой сложной в плане замены ливневок, потому что по обе ее стороны лежат ливневые коллекторы бетонного типа, в которые вросли корни деревьев и произошла их полная закупорка.

Специалисты ЖКХ производят работы по демонтажу бетонных плит, прочистке, восстановлению стен колодцев, и в дальнейшем будут уложены новые бетонные плиты.

 

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