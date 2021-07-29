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Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Дмитрием Козаком в Москве

© Foto / официальный сайт Президента РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Глава государства Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву в среду 28 июля.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с ​​замглавой Администрации президента России Дмитрием Козаком в четверг 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, оказания помощи Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, доставки второй партии вакцины от COVID-19, а также оказания помощи в устранении последствии стихийного бедствия и вопросы реализации Инвестпрограммы.

В рамках рабочего визита в Москву Аслан Бжания также провел встречу с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, с котором он обсудил вопросы социально-экономического развития. 

В российской столице президент Абхазии также планирует проведение ряда других встреч. 

Предыдущий рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в мае 2021 года. Тогда Бжания провел встречи в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.

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