В Абхазии зафиксировано еще 156 случаев COVID-19 и четыре летальных исхода

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 509 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 156 из них, сообщает Оперштаб.

В Гудаутском ковидном госпитале скончались четыре женщины, 60 , 82 , 89 и 67 лет.

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 170 пациента, в тяжелом состоянии 45 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 15 из которых в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 44, 20 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

За все время пандемии коронавируса в Абхазии выявили 21735 случаев заражения. Выздоровели 17434 человека, скончались 304.