"Брошенки" из сел: ситуация с бродячими животными в районах Абхазии

Почти в каждом районе Абхазии есть волонтеры, которые пытаются спасти и пристроить бездомных животных, но проблема настолько масштабная, что своими силами они вряд ли справятся.

О том, как зоозащитники страны продолжают спасать бездомных собак и кошек, почему их количество растет в геометрической прогрессии, за счет чего в некоторых районах ситуация становится более контролируемой, и как на "брошенок" реагируют туристы, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Гагра

Ситуация с бездомными животными в Гагрском районе постепенно меняется в лучшую сторону, поделилась наблюдениями руководитель фонда помощи животным и приюта "Топа" Саида Отырба. Достичь этого удалось благодаря ежедневной работе, систематическим акциям по стерилизации и пристройке собак из Абхазии в других странах. Но расслабиться не дают животные, у которых есть хозяева, которые не следят за своими питомцами.

"Сейчас проблемой стали хозяйские собаки. Они не закрывают калитки, собаки убегают и находятся на самовыгуле. Они попадают под машины и становятся ненужными своим владельцам. Хозяева от них отказываются, а нам приходится их лечить. Например, сейчас в ветклинике Дагомыса находится собака по прозвищу Мизан, на которую мы потратили уже около 200 тысяч рублей", - отметила Отырба.

Судьба к Мизану не была благосклонна. Сначала его сбил автомобиль, и пес несколько дней лежал у гагрского рынка и черви съедали его заживо. Из "гуманных" соображений некий гастарбайтер решил облегчить его участь и забить палкой, что увидели люди и не позволили ему довести задуманное до конца. Они же позвонили Саиде и ей пришлось забрать животное.

В последние полгода в Гагрском районе проводилась акция по стерилизации бездомных собак, профинансированной фондом "Амшра". Акция охватила сто животных, которые жили в черте города, селе Бзыбь и на территории Рицинского национального парка. В марте зоозащитники из Санкт-Петербурга увезли из Абхазии более двадцати покалеченных и больных собак и часть из них уже обрели новые дома. По словам Саиды и все эти меры существенно повлияли на общую обстановку в районе, связанную с обсуждаемой проблемой.

Отстрел животных районах Абхазии запрещен властями, но некоторые владельцы местных отелей закрывают на это глаза и уничтожают собак, которые обитают вблизи этих объектов, с сожалением отметила Отырба.

"Перед началом лета мы за два дня забрали 13 собак с территории одного из пансионатов. Интересно то, что вокруг этих отелей и санаториев нет нормального ограждения и собаки, конечно же, будут туда заходить. Оказалось, что у трех из них есть хозяева, которые подошли к нам с вопросом о том, какое мы имели право их забирать, но дело в том, что их застрелили бы", - рассказала она.

Несмотря на то, что Отырба в основном занимается спасением животных в Гагрском районе, ей не редко приходится выходить за его пределы. Не так давно она вывезла семь бродячих собак, которые обитали рядом с одним из отелей в Гудауте. Их тоже ожидало истребление. Сейчас животные находятся на платных передержках и со дня на день за ними должны приехать волонтеры из Абакана.

В приюте "Топа" сейчас находится 220 собак, 23 в платных передержках, 24 дома у Саиды и одна в клинике. Отырба также призналась, что с каждым днем становится все тяжелее их прокормить и находить деньги на лечение. Подписчики в социальных сетях, в основном из России, продолжают жертвовать свои деньги, но этого недостаточно. Не редко к миссии спасения подключаются туристы, которые увозят с собой из Абхазии собак.

Гудаута

В Гудауте обстановка пока остается сложной. Как рассказала зоозащитник Мака Пилия, жители сел района привозят в город и выбрасывают своих животных. Чаще всего причинами такого поступка становится то, что их собаки постарели и стали бесполезными.

"Ситуация ужасная. Если забираем одну собаку с улицы, тут же на ее месте появляется несколько новых. Недавно у нас на вокзале выбросили кабеля, суку и трех щенков одновременно. По городу сейчас мне известно примерно о 30 бездомных собаках, и которых мы кормим. В районе, конечно же, немало, но дело в том, что не всегда понятно, где бездомные, а где хозяйские", - сказала она.

По словам Пилия, в прошлом году из-за пандемии коронавируса и закрытия границ акции по стерилизации были приостановлены, но с начала 2021 года они проводятся регулярно раз в месяц – около 120 животных, большинство из которых собаки.

Гости страны также не остаются безучастными в решении этой проблемы. Они связываются с местными волонтерами в соцсетях, сообщают о "подкидышах", предлагают свою помощь.

"Одна туристка отдыхала в гостинице, откуда увезла семь собак. Устроила их в передержки и будет пристраивать. Они часто кормят животных, фотографируют их и выкладывают в социальные сети, пытаются своими силами помочь и задействовать российских волонтеров", - поделилась Пилия и уточнила, что гудаутским волонтерам удалось в этом году пристроить 32 собаки за границей и еще восемь ожидают "вылета" в Эстонию, Германию и Россию.

Сухум

В Селе Дзыгута Сухумского района за счет средств столичной администрации подходит к завершению строительство передержки для бездомных собак, где животных будут стерилизовать и вакцинировать, об этом рассказала на радио Sputnik Абхазия зоозащитник из абхазской столицы Карина Колпакчян.

Передержка рассчитана на 30-50 собак. По словам волонтера, многие не видят разницу между передержкой и приютом, но она есть и существенная.

"Мы боимся, что в их понимании – это будет пункт, куда можно сдать своего питомца, который, грубо говоря, уже поднадоел. Все проблема кроется в безответственности людей, которые заводят животных и поэтому только передержка с этой проблемой не справится", - считает она.

Колпакчян уверена, что в Абхазии необходимо принять закон о защите животных и проект этого закона уже разрабатывается в Парламенте Абхазии при участии зоозащитников со всей республики. В нем будут прописаны размеры штрафов за жестокое обращение к животным, нормы, которые призваны привлекать к ответственности людей, нарушающих их.

Пристроенные собаки из Абхазии © Foto / Саида Отырба

Пристроенные собаки из Абхазии © Foto / Саида Отырба 1 / 2 © Foto / Саида Отырба Пристроенные собаки из Абхазии

При этом она подчеркнула, что для эффективной работы любого закона в условиях страны нужно учесть все малейшие детали, абхазский менталитет, взвесить все "за" и "против".

По ее наблюдениям, около 80% собак, бегающих по Сухуму, хозяйские. Некоторые из них периодически попадают под акции по стерилизации, но владельцы питомцев не всегда относятся к жесту волонтеров с благодарностью.

"Было такое, что мы после этой процедуры и прививки поставили бирку, и хозяин собаки был этим недоволен. Предъявил претензии, почему мы поставили бирку на его собаку, а то, что она во время течки ходит по улицам, собирает вокруг себя кабелей и пугает людей, его не никак волновало", - рассказала Колпакчян.

Средства на стерилизацию собак в Сухуме также собирают подписчики в социальных сетях и волонтеры. С марта 2020 года хирургическую процедуру прошли 85 бездомных собак в столице, которые могли бы родить около 700 щенков за полгода.

Гулрыпш

Любовь Гулимова из поселка Агудзера Гулрыпшского района работает воспитателем в детском саду. Своими теплыми чувствами, заботой она делится не только с "непоседами", но и бездомными животными.

По ее рассказу, животным она помогает с детства и любовь к ним ей привил отец, который был кинологом и на Мысе свободном дрессировал служебные собаки. Через социальные сети она пристроила уже более 30 собак.

"Так как у нас густонаселенный район, жители сел, которые к нам приезжают по делам, выбрасывают своих собак здесь. Они думают, что таким образом делают доброе дело, потому что не стали убивать животных. Только мы кого-то пристроим, простерилизуем и появляются новые. Звонки ко мне о брошенных собаках не кончаются. Они почему-то думают, что так легко можно пристроить животное", - сказала она.

Порой, уличным собакам улыбается удача. Любовь и те, кто ей помогает, находят им новых хозяев в России и в странах Европы. Ей известны случаи, когда гости республики сами забирают животных.

"Совсем недавно это было. Я решила вынести воду собакам и увидела девушку. Она шла и плакала. Она искала щенка, которого кормила пока отдыхала у нас, а он как раз был у меня. Показал его ей и девушка увезла его с собой", - поделилась Гулимова.

В эти дни Любовь кормит и лечит более 20 собак, обитающих в округе агудзерского госпиталя, неподалеку от которого она живет. Всего в Агудзере их не меньше 50, предположила она.

В целом по Гулрыпшскому район обстановку с бездомными животными она назвала сложной. Речь идет не только о кошках и собаках, но и скотине. По ее мнению, хозяева их плохо кормят, и животные ищут пропитание в мусорных урнах.

Зоозащитник подчеркнула, что волонтеры страны поддерживают между собой связь и помогают друг-другу в разных вопросах. Ее единомышленники Карина Колпакчян и Наталья Куденко из Сухума проведут в Агудзере акцию по стерилизации в августе.

Очамчыра

На всю Очамчыру всего два волонтера, помогающие бездомным животным. Два года назад Аида Тужба спасла от верной гибели собаку, в которую сначала стреляли, а затем ее сбила машина.

"Это было в районе рынка. Мне позвонили и сказали, что в МЧС отказались помочь, и попросили меня что-то придумать, так как все знают о моей любви к животным с детства. Мы вывезли ее в сочинский приют, где на рентгене обнаружили две пули в теле. Я все оплатила и ее поставили на ноги. Сейчас она живет в приюте Сочи, бегает на всех лапах. С тех пор все и началось в моей жизни", - рассказала она.

Зоозащитники, когда есть корм, объезжают трассу от Очамчыры до Гала и в сторону Сухума. Каждый день на их пути встречаются новые "знакомые" - взрослые собаки и щенки. За два года они простерилизовали 92 собаки 28 кошек, пристроили 35 собак в России и около 70 щенков и котят в Абхазии.

Аида с обидой рассказала, что некоторые жители страны не понимают их стремлений и считают, что в жизни есть более важные дела, которые нужно совершать. Именно поэтому она с подругой Дианой, чья семья тоже не разделяет ее взгляды, стараются особо не афишировать свои действия.

В этой части тоже волонтеры жалуются на сельчан. По словам Тужба, нерадивые хозяева выбрасывают своих питомцев вдоль дорог и в черте города.

"По трассе у нас ужасное положение. Буквально сегодня утром я увидела еще троих щенков, которых еще вчера там не было. Их мать задавила машина. Утром отвезла их в Сухум на передержку. Часть расходов, конечно же, мы оплачиваем со своего кармана, но нам очень помогают подписчики, которые готовы быть финкураторами", - объяснила она и добавила, что местная власть поддержку пока не оказывает.

Тужба не скрывает, что переживать изо дня в день такие негативные эмоции, сложно, но облегчение приходит, когда им присылают фотографии счастливых животных, которых удалось пристроить.

Ткуарчал

Аслан Аршба из Ткуарчала спасает животных с самого детства, но основательно занялся этим вместе с несколькими единомышленниками около пяти лет назад после того, как его любимый пес едва не умер от болезни. В тот период он познакомился с Макой Пилия. Благодаря ее советам Аслану удалось вернуть питомца к жизни.

По его рассказу, в черте города почти нет больных "хвостатых", но количество не стерилизованных сук очень большое.

"То есть, они размножаются и в связи с этим горожане начинают жаловаться, что их развелось. Люди не понимают, что они сами могут хотя бы постараться пристроить щенят, но никто этим заниматься не хочет. Мы неоднократно проводили стерилизацию с приглашение ветеринаров из Дагомыса и все это очень сложно дается. Следующая акция запланирована на 14 августа", - отметил он.

По примерным подсчетам Аслана, 70% от общего числа собак в Ткуарчале бездомные. В селах не хозяйских животных почти нет. Уличные животные не агрессивные и на прохожих не бросаются, но они страдают от голода и болезней. Пристроить за пять лет ему удалось 50-60 взрослых собак. Щенков он не считает.

Руководство района внимание на эту проблему не обращает. Врачи частных ветклиник Абхазии не хотят по льготным тарифам проводить операцию, и поэтому приходится приглашать специалистов из России, которым нужно оплачивать дорогу и работу. Каждый такой вызов обходится волонтерам до 40 тысяч рублей. Сумма собирается из пожертвований и личных средств зоозащитников, но медленно и слабо. За день получается стерилизовать около 20 животных.

По информации от зоозащитников, с которыми удалось связаться корреспонденту Sputnik, в Галском районе волонтеров нет и обстановка с бродячими животными там сложная.