Ограничения на посещение села Псху введены из-за COVID-19

СУХУМ, 30 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ограничения на посещения села Псху ввели после того, как у нескольких человек появились симптомы коронавирусной инфекции, об этом корреспонденту Sputnik сообщил глава Сухумского района Алхас Читанава.

"Ограничили въезд для не жителей села, потому что было выявлено несколько человек, у которых есть признаки, схожие с признаками коронавирусной инфекцией", - отметил Читанава и уточнил, что въезд в село ограничен с середины прошлой недели.

По его словам, из-за нелетной погоды в село не сразу удалось отправить бригаду медиков для сбора биоматериала на ПЦР-анализ.

"Как поступила информация о возможных инфицированных, я связался с погранслужбой республики, доложил премьер-министру. Погода, к сожалению, дней пять была нелетная, а сухопутным транспортом отправить медиков для забора анализов на ПЦР-тест было невозможно. Анализ был бы не информативен так же, как и экспресс-тест. Поэтому дождались летной погоды, вчера вылетела бригада врачей и взяли полноценный тест", - пояснил Читанава.

Врачи планировали провести до 150 тестирований, однако большинство жителей села отказались. ПЦР-анализы взяли только у шестерых, у которых наблюдались признаки COVID-19.

Результаты анализов будут известны уже сегодня вечером или завтра утром. Однако говорить о снятии ограничений пока не приходится.

"Я должен выслушать мнение санитарной службы и главврача районной поликлиники. Понимаем же, в каком месте это село находится, сколько людей туда приезжает в летний период. Если не дай бог пойдет вспышка, у нас будут сложности для адекватного реагирования. Поэтому мне сейчас сложно сказать, какие рекомендации будут даны санэпидемслужбой и главврачом районной поликлиники. Это решение будет принято уже в понедельник", - отметил Алхас Читанава.

Глава Сухумского района добавил, что на данный момент состояние жителей Псху, у которых наблюдаются признаки COVID-19, стабильное. Они получают необходимый курс лечения с момента появления первых симптомов.