15:33 30 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.14
  • EUR86.99
Поиск
Как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

Ограничения на посещение села Псху введены из-за COVID-19

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (175)
11701
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/1e/1032940046.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210730/1032939145/Ogranicheniya-na-poseschenie-sela-Pskhu-vvedeny-iz-za-COVID-19.html

Бригада медиков вылетела в высокогорное Псху для проведения ПЦР-тестов жителям села в четверг 29 июля.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ограничения на посещения села Псху ввели после того, как у нескольких человек появились симптомы коронавирусной инфекции, об этом корреспонденту Sputnik сообщил глава Сухумского района Алхас Читанава. 

"Ограничили въезд для не жителей села, потому что было выявлено несколько человек, у которых есть признаки, схожие с признаками коронавирусной инфекцией", - отметил Читанава и уточнил, что въезд в село ограничен с середины прошлой недели. 

По его словам, из-за нелетной погоды в село не сразу удалось отправить бригаду медиков для сбора биоматериала на ПЦР-анализ. 

© Sputnik / Марианна Кубрава
Пипия о работе амбулаторного Центра для ковид-пациентов: колоссальная нагрузка

"Как поступила информация о возможных инфицированных, я связался с погранслужбой республики, доложил премьер-министру. Погода, к сожалению, дней пять была нелетная, а сухопутным транспортом отправить медиков для забора анализов на ПЦР-тест было невозможно. Анализ был бы не информативен так же, как и экспресс-тест. Поэтому дождались летной погоды, вчера вылетела бригада врачей и взяли полноценный тест", - пояснил Читанава. 

Врачи планировали провести до 150 тестирований, однако большинство жителей села отказались. ПЦР-анализы взяли только у шестерых, у которых наблюдались признаки COVID-19. 

Результаты анализов будут известны уже сегодня вечером или завтра утром. Однако говорить о снятии ограничений пока не приходится. 

"Я должен выслушать мнение санитарной службы и главврача районной поликлиники. Понимаем же, в каком месте это село находится, сколько людей туда приезжает в летний период. Если не дай бог пойдет вспышка, у нас будут сложности для адекватного реагирования. Поэтому мне сейчас сложно сказать, какие рекомендации будут даны санэпидемслужбой и главврачом районной поликлиники. Это решение будет принято уже в понедельник", - отметил Алхас Читанава.

Глава Сухумского района добавил, что на данный момент состояние жителей Псху, у которых наблюдаются признаки COVID-19, стабильное. Они получают необходимый курс лечения с момента появления первых симптомов. 

 

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (175)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Национальная катастрофа: лесные пожары в Турции
"Северный поток - 2" почти готов: построено 99% газопровода
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться