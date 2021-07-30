Прогноз погоды в Абхазии на выходные 31 июля и 1 августа

Погоду Черноморского побережья Абхазии в выходные будет определять теплый сектор южного циклона.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. В предстоящие выходные дни, 31 июля и 1 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами к концу дня возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.