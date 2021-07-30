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Три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1431)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 176 человек из 602 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Оперштаб уточняет, что скончались мужчина 46 лет и женщины 73 и 75 лет.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 169 пациентов, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 44, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 21911 человек. Зарегистрировано 307 летальных случаев. Выздоровели 17445 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1431)

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