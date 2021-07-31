Угадай произведение Фазиля Искандера по цитате

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РЖД планирует направлять составы с грузом в Очамчырский порт Пропускная способность Очамчырского порта увеличилась, для этих целей дно углубили до семи с половиной метров. 349

Древние пифосы были найдены при раскопках в Меркуле Совместная экспедиция Института археологии Российской академии наук и Абхазского института гуманитарных исследований по исследованию Меркульского городища в Очамчырском районе Абхазии проходит с 2013 года. 400