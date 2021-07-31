Угадай произведение Фазиля Искандера по цитате

В годовщину смерти выдающегося абхазского и российского писателя Фазиля Искандера Sputnik предлагает вспомнить цитаты из некоторых его произведений и угадать сами произведения.
Пропускная способность Очамчырского порта увеличилась, для этих целей дно углубили до семи с половиной метров.
Совместная экспедиция Института археологии Российской академии наук и Абхазского института гуманитарных исследований по исследованию Меркульского городища в Очамчырском районе Абхазии проходит с 2013 года.
Сигнал о происшествии, которое произошло на 154 километре автотрассы Псоу - Ингур, поступил в МЧС в 00:44 31 июля.
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