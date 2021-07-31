20:42 31 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.14
  • EUR86.99
Поиск
Произведения Ф.А.Искандера.

Угадай произведение Фазиля Искандера по цитате

© Фото : Батал Шулумба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Sputnik Игротека (97)
44410
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/1f/1032948988.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210731/1021557605/ugadaj-proizvedeniye-fazilya-iskandera-po-citate.html

В годовщину смерти выдающегося абхазского и российского писателя Фазиля Искандера Sputnik предлагает вспомнить цитаты из некоторых его произведений и угадать сами произведения.

Темы:
Sputnik Игротека (97)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Самая причудливая военная форма в разных странах мира
Празднование в преддверии 91-й годовщины ВДВ в Алабине
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться