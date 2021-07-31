Наркотики в крупном и особо крупном размере: оперативная сводка МВД Абхазии

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. МВД Абхазии были задержаны граждане, обвиняемые в незаконном приобретении, хранении, перевозке в крупном и особо крупном размерах наркотиков в районах республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так в Гале задержан житель села Шашикуара Георгий Кварацхелия 1993 года рождения. У него изъято наркотическое вещество в особо крупном размере.

Мужчина в своем рюкзаке переносил вещество растительного характера со специфическим запахом. Экспертиза установила, что обнаруженное растение - марихуана.

В общей сложности при личном досмотре у Кварацхелия было изъято порядка 760 грамм наркотического средства. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в особо крупном размере в его отношении возбуждено уголовное дело, Кварацхелия водворен в изолятор временного содержания.

В незаконном приобретении, хранении, перевозке в крупном размере наркотического вещества обвиняется и житель Ткуарчала Джумбер Самсония. При личном досмотре у него был изъят сверток с наркотическим веществом марихуана, порядка 12,5 грамм. В отношении него возбуждено уголовное дело, он взять под домашний арест.

В селе Алахадзы сотрудники Уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными ОВД Пицунды обнаружили на приусадебном участке Сергея Федорова корни конопли южнокраснодарской.

В подсобке в доме Федорова также нашли и изъяли наркотическое вещество - маковую солому, 190 грамм. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району изъяли у жителя Гудатуы Эдгара Цугба пистолет, переделанный кустарным способом из охолощенного в боевой и патроны к нему.

За незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, а также ремонт огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему в отношении Цугба возбуждено уголовное дело. Он отпущен под подписку о невыезде.