Потребность в расширении: как работает Сухумский амбулаторный ковид-центр 

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. На сегодняшний день есть необходимость в расширении Сухумского амбулаторного ковид-центра. Об этом на радио Sputnik рассказала врач-кардиолог Инга Пипия.

Еще несколько месяцев назад, в амбулаторный центр в Сухуме обращалось от 10 до 30 человек. Однако эпидситуация в республике резко ухудшилась и теперь центр ежедневно обслуживает до 150 пациентов.

"За последний месяц прирост каждый день мы видим, сегодня до 130 человек ежедневно обращаются в амбулаторный центр. Плюс у нас работает мобильная выездная бригада, которая на дому обслуживает пациентов, это человек 15 ежедневно. Получается до 145-150 человек в день получают медицинскую помощь каждый день. Это колоссальная нагрузка для нашего центра. Он не был рассчитан на такой большой объем работы", - отмечает Инга Пипия.

Изначально столичный центр создавался, чтобы разгрузить стационары, которые на тот момент были сильно загружены. По словам кардиолога, пациентам с легким и среднем течением коронавирусной инфекции не было смысла госпитализироваться.

Сначала пациентов принимали только в центре. Люди обращались за консультацией, за проведением назначенных лечащим врачом мероприятий - снять кардиограмму, сделать капельницу или подышать кислородом при десатурации. Позже была создана выездная бригада, так как некоторым было тяжело доехать до центра - это пожилые люди, прикованные, без личного транспорта.

На посещение одного пациента, по словам Пипия, может уйти от часа до полутора, потому что медсестре иногда приходится ставить не одну капельницу.

"Такая идея возникла у Лии Агрба, ее проект получил одобрение. Благодаря этому выездная бригада работает с января месяца. В расширении есть потребность, потому что работает всего одна выездная бригада. Даже физически очень тяжело", - поясняет врач.

Врач-кардиолог отмечает, что в первую волну коронавирусная инфекция в основном протекала легче, да и заболевших было не так много. Сейчас же, болезнь распространяется намного быстрее. К тому же вирус, попадая в организм человека, ведет себя коварно.

"Картина, которую мы получаем на КТ не всегда соответствует самочувствию больного, то есть он субъективно себя вполне нормально может чувствовать. До поры до времени человек себя чувствует хорошо, а к тому моменту, у него уже процентов на 50 легкие могут быть поражены. Непредсказуемая совершенно болезнь", - поясняет Инга Пипия.

И, если даже человек перенес болезнь достаточно легко, то у него может сохранятся постковидный синдром, который сопровождается длительной астенией.

"То есть такое состояние нестояния. Очень высокая утомляемость, снижение работоспособности, ухудшение памяти, нарушение сна, цикл нарушается, люди ночью не могут спать, бодрствуют, соответственно утром они разбиты", - объясняет врач.

Врач отмечает, что в Абхазии при лечении коронавируса часто впадают в крайности, в том числе медики, назначая разные антибиотики.

"Это знаете, как из пушки по воробьям стрелять. Не делайте этого. Другие наоборот напуганы. Да, это вирусное заболевание. Антибиотик на вирус не действует. Специфического лечения этого вируса у нас пока нет, по крайней мере у нас нет доступа к этим препаратам. Поэтому другие считают, что антибиотики ни в коем случае нельзя назначать. Но есть прямые показания для назначения антибиотиков, когда болезнь уже протекает с осложнениями бактериальными. В таких случаях не надо бояться их назначать. Но и не надо их назначать больным, которые легко переносят, у которых нет поражения легких, у которых нет каких-то бактериальных изменений в анализах крови. Пожалуйста, не делайте этого", - подчеркнула Инга Пипия.

По словам Пипия, бывает и такое, что люди занимаются самолечением, исходя из опыта родственников. Врач отметила, что категорически нельзя этого делать, так как у каждого вирус проявляется индивидуально.

Инга Пипия напомнила, что пациенты всегда должны быть на связи с доктором, не стесняться лишний раз потревожить лечащего врача.

"Психический статус страдает в течение этой болезни в той или иной степени. Поэтому нужно стараться сохранять спокойствие. Наше внутреннее состояние влияет на иммунитет. И поэтому течение болезни также зависит от того, как мы сами воспринимаем это заболевание. Не надо бояться медикаментозной поддержки, ничего страшного, если назначили препарат для успокоения. Важно не паниковать. Есть препараты, которые смогут невелировать это состояние", - добавила Пипия.

В Абхазии по состоянию на 30 июля за все время пандемии выявили 21911 случаев заражения. Зарегистрировано 307 летальных случаев. Выздоровели 17445 человек.