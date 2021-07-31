Общее число случаев COVID-19 в Абхазии превысило 22 тысячи

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 172 человек из 595 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Общее число случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии в Абхазии составляет 22083, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Отмечается, что зарегистрировано 307 летальных случаев, выздоровели 17806 человек.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 169 пациентов, в тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести.

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В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 49, 11 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.