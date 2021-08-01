АЖД приступила к ремонту железнодорожного полотна от Сухума до Очамчыры

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Республиканское унитарное предприятие "Абхазская железная дорога" проводит масштабные работы по очистке и ремонту железнодорожного полотна от Сухума до Очамчыры, сказал в интервью радио Sputnik помощник гендиректора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.

"Когда вдоль железнодорожных путей растут деревья, портится геометрическая форма железной дороги, поэтому необходимо проводить работы, чтобы сохранить пути. Основные заросли были от села Кындыг практически до Очамчыры, до моста через реку Моква. Работало два трактора-экскаватора, на которых за полтора месяца очистили габарит полотна", - подчеркнул он.

В послевоенное время такие работы проводятся впервые, проинформировал Хазириши.

"Был лес напоминающий джунгли, сквозь который был проложен тоннель, за счет своей массы, за счет того, что локомотивы и вагоны железные они не давали лесу сомкнуться. Работы по очистке габарита еще продолжаются, просто уже менее интенсивно, а что касается рельсов и шпал, то там в свое время были уложены 800-метровые плети на шпалы. В основном состояние рельсов и шпал удовлетворительное, но надо пройтись и провести работы по рихтовке и выправке подъездных путей", - заметил Хазириши.

Что касается ж/д станций, то основная проблема заключается в стрелочных переводах, так как они, как правило, на деревянных брусьях и в основном прогнившие. На данный момент работы по ремонту стрелочных переводов ведутся на станциях в Келасуре и Тамыше, подчеркнул он.

"Само верхнее строение путей находится в удовлетворительном состоянии, так как не было интенсивного движения, соответственно не было износа", - заметил Хазириши.

В некоторых местах, добавил он, будет проводиться засыпка путей щебнем, однако до этого этапа работ еще не дошли. Главной проблемой он назвал железнодорожные мосты.

"Основная проблема - это кодорский мост, потому что в свое время в него были попадания артиллерийских снарядов во время боевых действий. Мосту был нанесен значительный ущерб, это повлекло усиленную коррозию металла, в некоторых местах мост находится в очень аварийном состоянии. Сразу после войны была усилена опорная конструкция, на самих металлических пролетах работы не проводились", - сказал он.

По его словам, специалисты из России создали технологическую карту ремонта моста с продлением срока службы на 25 лет. Ремонт моста планируется начать в ближайшее время, говорит Хазириши. Ремонтно-восстановительные работы проводятся за счет средств РУП "Абхазская железная дорога".