Скончался ветеран Великой Отечественной войны Борис Кутарба

В 1944 году Бориса Кутарба 17-летним юношей забрали в армию, он был награжден медалями "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией".

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны из Абхазии Борис Кутарба скончался на 96 году жизни после заражения коронавирусом.

В 1941 году, когда началась война, Борису Кутарба было всего 14 лет, но война все же не обошла его стороной. В 1944 году 17-летнего Бориса призвали в армию, службу он проходил в пехотном полку в Батуми. Вскоре призывников отправили на учения в Кутаиси, чтобы подготовить к настоящей войне. Но столкнуться с врагом на поле боя так и не удалось - судьба снова вернула солдат в Батуми, где их приняли на службу. Служил Борис до октября 1950 года в звании старшины.

После окончания службы Борис Кутарба вернулся на родину, несмотря на предложения остаться в Батуми, его завлекали званием командира дивизиона и обещали, что дадут возможность окончить военное училище, чтобы в дальнейшем он мог стать офицером. Но молодой человек отказался, иначе не мог - дома в Абхазии у него оставалась мать. В своем родном селе Блабырхуа Борис создал семью, воспитал 11 детей. Он успел стать дедом 24 внуков, увидел 18 правнуков.

Борис Кутарба - герой спецпроекта Sputnik "Лица Победы".

В этом году 9 Мая президент Абхазии Аслан Бжания лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кутарба с 76-летием Победы.

© Foto / пресс - служба Президента РА Президент Аслан Бжания утром 9 Мая поздравил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кутарба с 76-летием Победы и вручил денежный подарок.

Кутарба награжден медалями "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией".

Более 55,5 тысяч жителей Абхазии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Не вернулись с войны, по официальным данным, около 17,5 тысячи человек.