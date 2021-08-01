Спустя два века: абхазскую боевую галеру доставят в республику в конце недели

Абхазскую боевую галеру, построенная по архивным чертежам в Петрозаводске по заказу руководства этнопарка «Апсны», спустят на воду озера Рица.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Реплику абхазской боевой галеры доставят в республику в конце следующей недели, рассказал корреспонденту Sputnik художник, автор чертежей судна Батал Джапуа.

"Ходовые испытания прошли за сутки до нашего приезда. По прибытии в Петрозаводск мы тоже проверили галеру – на моторе, на парусе, на веслах. Проверили ее также на крен, разворот на месте. Все прекрасно. Нам это все очень нравится", - отметил он и добавил, что традиционные абхазские галеры исчезли около двухсот лет назад.

Джапуа уточнил, что испытания галеры прошли на Онежском озере в верфи "Варяг" - единственное место на постсоветском пространстве, где все еще строят судна из дерева. В длину судно 14,5 метров, в ширину около 2,5 метров, установлены четырехметровая мачта и 14 весел. Галера сделана из карельской сосны и дуба. Может развить скорость до 12-14 километров в час с хорошо подготовленными гребцами. Рассчитана на 50 человек.

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При строительстве судна пришлось внести небольшие коррективы в чертежи. Дело в том, что этот тип абхазской галеры был в длину 17 метров, но из-за сложностей при транспортировке, ее длину уменьшили.

Как подчеркнул художник, такие типы галер были характерны для абхазского и адыгского народов. Их было несколько видов, и могли принять на борт до 200-300 человек.

© Foto / предоставила Елена Лабахуа Испытания абхазскои галеры времен Ахмудбея

Судно уже на пути в Абхазию. Во вторник его сопровождающие Батал Джапуа, председатель клуба традиционной стрельбы из лука "Афырхы" Адгур Какоба и автор проекта этнопарка "Апсны" Мзауч Пилия планируют сделать остановку в Майкопе и показать галеру представителям братского народа. В Абхазию галеру доставят в четверг вечером.

"Мы пустим ее на воду озера Рица. Руководство страны выделило для этого причал у госдачи Сталина. Он сейчас приводится в порядок. На ней будут проводиться экскурсии и, наверняка, дадут возможность на ней погрести. У нас народ творческий и, как я понимаю, ее смогут использовать для съемок кино. Много чего можно сделать, надо только включить воображение", - сказал Джопуа.

Прежде чем приступить к эксплуатации галеры нужно будет сформировать команду и назначить капитана, добавил он.

Чертежи абхазской боевой галеры Батал Джопуа создал по архивным российским, турецким данным, старинным рисункам и описаниям, исследованиям советских, абхазских ученых и по этнографии абхазов. Запланировано строительство еще одной традиционной абхазской галеры.