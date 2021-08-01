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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (158)
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Погода Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться в слабовыраженной периферии антициклона.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. В понедельник 2 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня местами возможен кратковременный дождь с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (158)

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