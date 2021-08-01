Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 августа

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. В понедельник 2 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня местами возможен кратковременный дождь с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.