Абхазские танкисты отправились на международные армейские игры АрМИ-2021

СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команда Абхазии отправится в Москву для участия в армейских международных играх АрМИ-2021, сказал в интервью Sputnik подполковник Абхазской армии Аляс Ванача.
"Игры начинаются 22 августа, сегодня мы отправляем наших танкистов для участия в соревнованиях по танковому биатлону. Девятого августа военным бортом мы отправляем личный состав на остальные конкурсы", - отметил он.
Всего из Абхазии на АрМИ-2021 поедет 110 человек, на соревнованиях они будут использовать технику, которая располагается по месту проведения игр.
По прибытии в Москву участники различных соревнований будут улетать в города, в которых будут проводиться конкурсы. В программе АрМИ-2021 предусмотрено 34 международных конкурса. Всего на армейские международные игры 2021 года приглашены 96 стран, в том числе и Абхазия.