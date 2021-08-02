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Абхазские танкисты отправились на международные армейские игры АрМИ-2021

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В этом году международные армейские игры пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 12 государств.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команда Абхазии отправится в Москву для участия в армейских международных играх АрМИ-2021, сказал в интервью Sputnik подполковник Абхазской армии Аляс Ванача.

"Игры начинаются 22 августа, сегодня мы отправляем наших танкистов для участия в соревнованиях по танковому биатлону. Девятого августа военным бортом мы отправляем личный состав на остальные конкурсы", - отметил он.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Аляс Ванача рассказал, что абхазская команда будет участвовать в шести конкурсах: "Танковый биатлон", творческий музыкальный конкурс "Армия культуры", эти два конкурса пройдут в Москве, в Рязани будут проводиться "Десантный взвод" и "Тактический стрелок", конкурс "Морской десант" во Владивостоке и конкурс (по скалолазанию – ред.) под названием "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии.

Всего из Абхазии на АрМИ-2021 поедет 110 человек, на соревнованиях они будут использовать технику, которая располагается по месту проведения игр.

По прибытии в Москву участники различных соревнований будут улетать в города, в которых будут проводиться конкурсы. В программе АрМИ-2021 предусмотрено 34 международных конкурса. Всего на армейские международные игры 2021 года приглашены 96 стран, в том числе и Абхазия. 

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