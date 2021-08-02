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Ожидается поставка двух партий вакцины от коронавируса в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (82)
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Первую партию вакцины от коронавируса доставили в Абхазию 30 апреля 2021 года, в республику поступило 6500 доз "Спутник V".

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Ожидается поставка двух партий вакцины от коронавируса в Абхазию, об этом на радио Sputnik рассказал депутат Народного Собрания республики Рауль Лолуа. 

© Sputnik / Алексей Майшев
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В одной партии будет пять тысяч доз, в другой - десять тысяч доз. Какая именно вакцина поступит в республику, Лолуа не уточнил. 

Депутат Парламента сообщил, что с сегодняшнего дня он входит в Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса, и призвал сограждан воспользоваться возможностью сделать прививку, так как это один из эффективных способов "прервать цепочку заражения". 

"Мы не можем объявить локдаун. Либо мы уходим в леса, либо вакцинируемся. Весь мир прививается, Россия, Грузия - это страны, с которыми мы граничим. Мы должны обязательно прививаться, только сама вакцина может разорвать цепочку заражения", - подчеркнул Рауль Лолуа. 

Первую партию вакцины от коронавируса в Абхазию доставили 30 апреля 2021 года. Тогда в республику поступило 6500 доз "Спутник V". 

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в республике 11 мая, прививки закончились уже в середине июля. 

Ранее на совещании с членами Совбеза президент Аслан Бжания сообщил, что находится на постоянной связи с Администрацией президента Российской Федерации по вопросу доставки в Абхазию второй партии вакцины "Спутник V". 

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (82)

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