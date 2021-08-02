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Бизнес-делегация из КЧР прибыла с деловым визитом в Абхазию

© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Предприниматели из Карачаево-Черкессии рассказали о деятельности своих организаций и выразили готовность к сотрудничеству с абхазскими коллегами.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В Абхазии находится бизнес-делегация представителей малого и среднего предпринимательства из Карачаево-Черкесской Республики во главе с президентом Союза ТПП КЧР Дианой Хубиевой, сообщается на сайте Торгово-промышленной палаты Абхазии.

Делегация из Абхазии посетила школу имени Владислава Ардзинба в КЧР
© Фото : Сария Хашиг
Делегация из Абхазии посетила школу имени Ардзинба в КЧР

Предприниматели приехали в республику для оптимизация сотрудничества и развития всесторонних процессов интеграции, обмена опытом в сфере ведения бизнеса. Абхазская сторона организовала для гостей бизнес-встречи с потенциальными партнерами с посещением профильных предприятий, а также представила компании и их деловые предложения абхазскому бизнес-сообществу.

Посещение предприятий гостями из Карачаево-Черкессии запланировано в течение всей рабочей недели.

В первый день визита в деловом центре "Эверест" состоялась встреча руководства Торгово-промышленной палаты Абхазии с представителями бизнес-делегации из КЧР. По итогам встречи было перезаключено соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Абхазии и Карачаево-Черкесской Республики.

© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
В Абхазии находится бизнес-делегация представителей малого и среднего предпринимательства из Карачаево-Черкесской Республики

На встрече президент абхазской ТПП Тамила Мерцхулава рассказала, что товарооборот между Абхазией и Северокавказским федеральным округом за первое полугодие 2021 года составил 1,5 миллиона долларов, в основном за счет импорта. Что касается товарооборота с КЧР, то в 2020 году он составил более 150 тысяч долларов, за первое полугодие 2021 года – 74 тысячи долларов, отметила Мерцхулава.

© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
В Абхазии находится бизнес-делегация представителей малого и среднего предпринимательства из Карачаево-Черкесской Республики

Президент ТПП Абхазии подчеркнула, что в целях оптимизации сотрудничества с Карачаево-Черкессией, в том числе мер направленных на улучшение социально-экономической обстановки, в палате разработали индивидуальные программы для всех участников бизнес-миссии. Отмечается, что особое внимание будет уделено не только развитию двустороннего экспорта товаров, но и туризму – историческому, культурному, реабилитационному и другим его видам.

Президент ТПП КЧР Диана Хубиева поблагодарила за теплый прием, отметив при этом красивую природу и гостеприимство Абхазии.

 

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