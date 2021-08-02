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Шесть человек скончались в Гудаутском ковидном госпитале за двое суток

© AFP 2019 / FRED TANNEAU
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1436)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 22227. Выздоровели 17898 человек, 313 скончались.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале в Абхазии за два дня скончались шесть человек, это мужчины 45, 78, 83 лет, двое 65-летних пациента и 75-летняя женщина, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 186 пациентов, в тяжелом состоянии 49 из них, состояние здоровья 59 пациентов расценивается как средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 27, в тяжелом состоянии здоровья 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ – 51, девять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1436)

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