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Новый трансформатор установят на ПС Бзыбь

© Foto / facebook / РУП "Черноморэнерго"
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Установка нового трансформатора значительно улучшит ситуацию с энергоснабжением в Гудаутском и Гагрском районах.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Новый трансформатор установят на подстанции "Бзыбь", об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 

Подготовительные работы по приему и монтажу трансформатора уже начались. Мощность подстанции после установки возрастет с 126 мегаватт до 250 мегаватт.

По мнению энергетиков, это значительно улучшит ситуацию с энергоснабжением Гагрского и Гудаутского районов.

Предполагается, что время работ до ввода в эксплуатацию нового оборудования займет около двух месяцев.

Реконструкция подстанции "Бзыбь" предусмотрена в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы и программы перспективного развития электроэнергетики Абхазии.

Общая стоимость работ по реконструкции подстанции составляет 543,9 миллионов рублей.

Ранее там уже был установлен трансформатор мощностью 125 мегаватт и стоимостью 145 миллионов рублей взамен трансформатора в 63 мегаватт.

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