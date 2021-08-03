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Три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1437)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 141 человека из 547 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Две женщины 81 и 84 лет и мужчина 95 лет с коронавирусной инфекцией скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 547 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 141 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 184 пациента, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 47, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 22368 человек. Зарегистрировано 316 летальных случаев. Выздоровели 18189 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1437)

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