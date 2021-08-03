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Условия работы участников топливного рынка Абхазии будут пересмотрены

© Foto / министерство экономики Республики Абхазия
В Абхазии
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Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с представителями бизнеса в сфере продажи топлива.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Условия работы участников топливного рынка Абхазии будут пересмотрены в ближайшее время будут пересмотрены. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Минэкономики Абхазии предложило изменить цены на нефтепродукты

На встрече присутствовали руководители четырех топливных компаний, реализующих нефтепродукты в Абхазии.

Участники совещания обсудили регуляторные меры выхода из ситуации, возможности применения отсрочки таможенных платежей и изменения предельной стоимости нефтепродуктов, государственного субсидирования.

Представители компаний отметили, что уже работают в убыток, так как закупочная цена растет с каждой поставкой. При этом им удается удерживать розничные цены, остановив оптовые продажи.

"То есть, отпускаем свой бензин на своих автозаправках. Эта мера позволяет нам покрыть потребности розничного потребителя. Но финансовая часть предприятия все равно остается в ущербе", - объяснили руководители топливных компания. 

Кристина Озган попросила топливные компании, несмотря на сложности, осуществить августовский закуп бензина в объеме необходимой потребности с учетом курортного сезона. 

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