Названо число деклараций госслужащих, своевременно сданных в налоговую Абхазии

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В электронную базу данных Министерства по налогам и сборам Абхазии для дальнейшего опубликования на сайте занесены данные 774 декларантов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обратились за получением логина и пароля для доступа к аккаунту в программе электронной базы данных 101 государственная организация.

Согласно закону, декларанты должны были сдать информацию в Министерство по налогам и сборам до 1 августа.

"Мы позволили отделам кадров получить доступ к определенной части нашего программного обеспечения для того, чтобы они могли внести в базу данных Министерства по налогам и сборам основные данные из деклараций", - ранее в интервью телеканалу Абаза-ТВ рассказал пресс-секретарь ведомства Георгий Габуния.

Он отметил, что на сегодняшний день "по некоторым объективным причинам" нет точных данных, сколько человек должны представить декларации. Известно только общее количество организаций".

Среди организаций, сдавших декларации в МНС - премьер-министр Абхазии, должностные лица и работники Аппарата Кабинета министров, Генеральный прокурор, должностные лица и работники органов прокуратуры, министр культуры, должностные лица и работники аппарата Министерства культуры, министр внутренних дел, должностные лица и работники органов внутренних дел и другие госорганизации.

Как рассказал на радио Sputnik Абхазия юрист Олег Басария, проблемы с реализацией закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" есть и будут впредь.

По его словам, непонятно, как будет осуществляться проверка достоверности деклараций, так как сама процедура не прописана в законе.

"Поэтому сложно говорить, какими механизмами будут пользоваться те структуры, на которые возложена эта обязанность. Я изначально высказывал мнение о том, что налоговая просто физически не справится с объемом той документации, которую им надо проверить. Я не сомневаюсь, что проверка будет выборочная - кого-то проверят, а кого-то нет. Еще вопросы вызывает качество проверки. Те, кого проверят, насколько эта проверка будет качественной, насколько действительно смогут собрать необходимую документацию", - отметил юрист.

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля.

Согласно нему, должностными лицами признаются госслужащие, которые выполняют организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и контрольно-надзорные функций. Именно эти категорий обязаны сдавать деклараций о своих доходах, расходах, об имуществе.

До 1 августа должностные лица и депутаты должны были сдать информацию в Министерство по налогам и сборам. Чиновник, который не подал декларацию или предоставил недостоверную информацию, согласно закону, может быть уволен и привлечен к ответственности.