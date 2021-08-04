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Названо число деклараций госслужащих, своевременно сданных в налоговую Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В электронную базу данных Министерства по налогам и сборам Абхазии для дальнейшего опубликования на сайте занесены данные 774 декларантов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обратились за получением логина и пароля для доступа к аккаунту в программе электронной базы данных 101 государственная организация.

Согласно закону, декларанты должны были сдать информацию в Министерство по налогам и сборам до 1 августа.

"Мы позволили отделам кадров получить доступ к определенной части нашего программного обеспечения для того, чтобы они могли внести в базу данных Министерства по налогам и сборам основные данные из деклараций", - ранее в интервью телеканалу Абаза-ТВ рассказал пресс-секретарь ведомства Георгий Габуния.

Он отметил, что на сегодняшний день "по некоторым объективным причинам" нет точных данных, сколько человек должны представить декларации. Известно только общее количество организаций".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Среди организаций, сдавших декларации в МНС - премьер-министр Абхазии, должностные лица и работники Аппарата Кабинета министров, Генеральный прокурор, должностные лица и работники органов прокуратуры, министр культуры, должностные лица и работники аппарата Министерства культуры, министр внутренних дел, должностные лица и работники органов внутренних дел и другие госорганизации.

Как рассказал на радио Sputnik Абхазия юрист Олег Басария, проблемы с реализацией закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" есть и будут впредь.

По его словам, непонятно, как будет осуществляться проверка достоверности деклараций, так как сама процедура не прописана в законе.  

"Поэтому сложно говорить, какими механизмами будут пользоваться те структуры, на которые возложена эта обязанность. Я изначально высказывал мнение о том, что налоговая просто физически не справится с объемом той документации, которую им надо проверить. Я не сомневаюсь, что проверка будет выборочная - кого-то проверят, а кого-то нет. Еще вопросы вызывает качество проверки. Те, кого проверят, насколько эта проверка будет качественной, насколько действительно смогут собрать необходимую документацию", - отметил юрист.

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля. 

Согласно нему, должностными лицами признаются госслужащие, которые выполняют организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и контрольно-надзорные функций. Именно эти категорий обязаны сдавать деклараций о своих доходах, расходах, об имуществе.

До 1 августа должностные лица и депутаты должны были сдать информацию в Министерство по налогам и сборам. Чиновник, который не подал декларацию или предоставил недостоверную информацию, согласно закону, может быть уволен и привлечен к ответственности. 

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