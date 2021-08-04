Очереди, канистры и пустые заправки: как в Абхазии реагируют на ситуацию с топливом

Прогнозы на топливном рынке Абхазии спровоцировали ажиотаж среди жителей, из-за чего многие автозаправочные станции не работают, а у тех, где горючее все еще осталось, выстроились очереди.

От Гудауты до Сухума восемь автозаправочных станций. Корреспондент Sputnik побывал на каждой из них и узнал, где и какое топливо есть, по какой цене его отпускают, как жители Абхазии восприняли эти трудности и пытаются не остаться с пустым баком.

Бадри Есиава, Sputnik

Из Гагры в Гудауту и Сухум - ажиотаж на заправках

Ажиотаж вокруг заправок на территории Абхазии начался еще с вечера вторника 3 августа. В социальных сетях стали появляться видео со стоящими в очередях автомобилями и ценами на табло. К утру вторника ситуация не стала лучше, напротив, некоторые АЗС уже не работали, а очереди на других стали еще длиннее.

На новой автозаправочной станции в Гудауте "Подорожник", что находится примерно в трех километрах от бамборского поста ДПС по направлению к Гагре, столпотворения не было. Там отпускают только АИ-100 по 61 рублей за литр.

Водитель старенького "Жигули" Беслан из Ачандары, который ехал от границы "Псоу" вместе с туристами, планировал заправиться в Гагре, но там бензина не оказалось. Добрался до гудаутской заправки и впервые залил "сотое" топливо. Как после этого "напитка" поведет себя его автомобиль, он не знал, но рискнуть все же пришлось.

"А что мне делать? Надо гостей повезти на экскурсию, а бензина нигде не нашел. Стало нечему в жизни радоваться. Каждый день поднимают цены на бензин и некому им что-то сказать", - сетует Беслан.

Он также вспомнил сложные послевоенные в Абхазии годы, но ему непонятно почему такие трудности происходят в мирное время.

Тамаз из Гудауты узнал о ситуации на топливном рынке утром и сразу поехал заправляться. В том, что и почему произошло, он пока не разобрался, но после неприятных новостей сильно расстроился.

"Тоже залил "сотый" бензин, а что теперь делать? Мне надо ехать. Я же не могу здесь стоять. Ко всей это ситуации отношусь отрицательно, очень плохо", - констатировал автолюбитель Тамаз.

Слухи о том, что в республике на несколько недель может исчезнуть топливо, заставляют граждан запасаться впрок. Многие приезжают на АЗС с канистрами и пластиковыми бутылями.

Самые большие очереди в Гудауте выстроились на заправочной станции "АЗИД", которую запустили весной этого года вблизи поста ДПС "Бамбора". Все виды топлива там пока разливают. Цена на АИ-100 равна 61 рублю, АИ-95 Евро – 54,50 рубля, АИ-95 – 53,50 рубля, АИ-92 – 46 рублей, а дизельное топливо стоит 49,50 рубля.

Адгур простоял в очереди около получаса и во всей этой истории он видит заговор. По его мнению, "коллапс" создан искусственным путем для повышения цен на горючее и, возможно, для того чтобы убедить народ в необходимости добычи нефти в Абхазии.

"Я так вижу эту ситуацию. Они хотят обмануть людей в том, что если начнут качать нефть, то цена на бензин у нас упадет, но она не будет ниже, так как мы не может перерабатывать нефть. Ее будут вывозить, перерабатывать и привозить обратно", - считает он.

Топлива нет

На других двух АЗС по Республиканской трассе до лыхнынского перекрестка заправочные шланги были обмотаны вокруг колонок. Это означает, что топлива там больше нет.

Роман занял место в очереди, чтобы запастить впрок топливом для техники. У него собственное производство и допустить приостановку работы он не может.

"Ситуация знакомая. Обычно такое происходит перед поднятием цен в России. Хозяева этих заправок – они тоже зависят от обстоятельств. Некоторые закрывают заправки, чтобы сохранить остаток топлива и потом уже продать дороже. Но эти (компания "АЗИД"-прим.) не стали закрываться", - сказал собеседник.

Последние литры бензина марки АИ-95 за 55 рублей разливал владелец автоцистерны, который работает в городской черте Гудауты уже много лет. По его словам, бензин он привозит из Сухума, но там больше не отпускают.

В том месте тоже образовалась небольшая очередь из автомобилистов, некоторые из которых приехали туда с 30-литровыми бачками. Водители транспорта негодуют и резко отозвались в адрес людей, которые, по их мнению, виноваты во всем этом. Больше всех "досталось" представителям власти.

"Очень тяжело. Много заболевших. Если моей матери сегодня станет плохо, как и куда я ее повезу? Бензин уже стоит 60 рублей, и этого нет", - возмущен Гарри из Гудауты.

Пенсионер Вячеслав рассказал, что один из членов его семьи болеет и оставаться с пустым баком в таком положении нельзя. Сложившуюся обстановку на топливном рынке он видит в негативном свете и особых надежд на улучшение ситуации он не питает.

Автозаправочная станция в селе Приморское все еще функционирует, но, по прогнозам ее сотрудников, топлива хватит только на один день. К 12:00 вторника ажиотажа у той АЗС не было. В очереди к каждой колонке стояло по 2-3 автомобиля.

Обе заправки в Новом Афоне – у вокзала и перед "тещиным языком" пустовали. Топлива там не было.

На российской АЗС "Роснефть", которая расположена на въезде в Сухум, не было многолюдно. Там сейчас отпускают только АИ-100 по 61 рубль. Как удалось уточнить, что АИ-92 закончился вчера ближе к вечеру, АИ-95 и дизельное топливо утром вторника.

Семейная пара из Курска отдыхает в Гагре. О топливном "коллапсе" в Абхазии они не были в курсе, но обратили внимание на большие очереди почти на всех заправках, расположенным вдоль Республиканской трассы до Сухума. Новость о том, что на АЗС остался только "сотый" бензин их расстроил.

"Поедем дальше. Заправимся на какой-нибудь следующей заправке", - сказала девушка за рулем корейской малолитражки. Туристы также поделились тем, какая ситуация на топливном рынке в России. По их словам, цены в их городе ниже абхазских, и дефицита горючего они не наблюдают.

Во вторник 3 августа вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила главе Правительства Абхазии Александру Анкваб о ситуации с топливом. Она отметила, что из-за ситуации на топливном рынке России, которая отражается на Абхазии, есть вероятность возникновения дефицита топлива в республики. Минэкономики подготавливает предложения об изменениях цен на нефтепродукты.