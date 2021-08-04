Глава "Абхазтопа" рассказал о ситуации с топливом в республике

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Дефицита топлива в Абхазии не будет, об этом в эфире радио Sputnik рассказал председатель компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа.

"В Абхазии дефицита топлива не будет, и сегодня очередные поставки уже в пути. Здесь вопрос в цене. Весь переполох из-за этого. Наше правительство не хочет резко поднимать цену, сейчас идут обсуждения. На вчерашнем совещании шел разговор либо о временном освобождении от НДС тех, кто завозит бензин в республику, либо о поэтапном повышении цен", - пояснил он.

Во вторник вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с представителями бизнеса в сфере продажи топлива.

Участники совещания обсудили регуляторные меры выхода из ситуации, возможности применения отсрочки таможенных платежей и изменения предельной стоимости нефтепродуктов, государственного субсидирования.

Глава "Абхазтопа" отметил, что цены на бензин в Абхазии напрямую зависят от топливного рынка России, так как республика сама не производит нефтепродукты, а закупает их. В России, по словам Джопуа, с декабря прошлого года периодически повышались цены на бензин, однако, если поначалу удавалось сохранять прайс на топливо на прежнем уровне, то сейчас это стало невозможным, так как "невозможно продавать продукт ниже себестоимости". Но и заранее запастись топливом республика не могла - негде было хранить.

"На сегодняшний день у государства нет возможности заранее запастись топливом. Для этого нужно иметь большие резервуары для хранения бензина. Должны быть соблюдены определенные условия. В тех резервуарах, в которых мы сегодня храним топливо, за месяц испаряется до двух-трех тонн горючего. Мы не можем долгий период хранить бензин. Мы за последние два-три месяца, когда расплатились по долгам, из полученной прибыли, начали делать новые резервуары для хранения топлива. Построили резервуары, в которые помещаются до трех тысяч тонн топлива. В конце месяца мы планируем их ввести в эксплуатацию", - объяснил Джопуа.

"Абхазтоп" закупает топливо по оптовым ценам у "Роснефти", а затем отпускает остальным заправкам.

"Сегодня нам бензин доставляет компания РН-Абхазия. Естественно они делают определенную цену с учетом всех затрат, в том числе и транспортных. У них бензин закупаем по оптовым ценам. Но проблема в том, что если скажем на этой неделе купили оптом бензин по 47 рублей, то на следующей неделе оптовая цена на бензин поднимется до 49 рублей за 92. Каждую неделю происходят изменения. Есть Питерская биржа по продаже нефти, там каждую неделю происходят изменения, нефть либо дорожает, либо дешевеет на 1-1,5 %, - пояснил Рамаз Джопуа. - Я не знаю причины повышения цен в России. Мы спрашивали, говорят, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы не работают из-за реорганизации".

Во вторник 3 августа вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила главе Правительства Абхазии Александру Анкваб о ситуации с топливом. Она отметила, что из-за ситуации на топливном рынке России, которая отражается на Абхазии, есть вероятность возникновения дефицита топлива в республики. Минэкономики подготавливает предложения об изменениях цен на нефтепродукты. Это вызвало ажиотаж среди автовладельцев.