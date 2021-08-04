Спасатели нашли туристку, которая заблудилась в лесу у Афонской горы

Женщина заблудилась в лесу в окрестностях горы Акую (Афонская) в Новом Афоне. На ее поиски спасатели отправились с утра в среду 4 августа.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии вели поиски и обнаружили российскую туристку, которая заблудилась в лесополосе в окрестностях горы Акую (Афонская) в Новом Афоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Поиски женщины начались утром 4 августа. Спасатели вывели ее на тропу и довели до Новоафонского монастыря.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, по дороге к монастырю группа спасателей встретила семью российских туристов с маленьким ребенком, они тоже направлялись в гору. Однако сотрудникам МЧС рекомендовали им вернуться обратно в город.

МЧС Абхазии напоминает гостям и жителям республики об опасностях, которые таят малопроходимые горные маршруты, и призывает не пользоваться ими без опытных проводников.