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Спасатели нашли туристку, которая заблудилась в лесу у Афонской горы

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Женщина заблудилась в лесу в окрестностях горы Акую (Афонская) в Новом Афоне. На ее поиски спасатели отправились с утра в среду 4 августа.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии вели поиски и обнаружили российскую туристку, которая заблудилась в лесополосе в окрестностях горы Акую (Афонская) в Новом Афоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Поиски женщины начались утром 4 августа. Спасатели вывели ее на тропу и довели до Новоафонского монастыря.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, по дороге к монастырю группа спасателей встретила семью российских туристов с маленьким ребенком, они тоже направлялись в гору. Однако сотрудникам МЧС рекомендовали им вернуться обратно в город. 

МЧС Абхазии напоминает гостям и жителям республики об опасностях, которые таят малопроходимые горные маршруты, и призывает не пользоваться ими без опытных проводников.

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