Проблемы в экономике и пути их решения: что обсуждали на круглом столе в Сухуме

Круглый стол, на котором обсудили экономические проблемы, состоялся в Сухуме 4 августа. О том, какие мнения прозвучали на встрече и какие пути экономического роста видят специалисты, читайте в материале Sputnik Абхазия.

В ходе встречи участники поделились своим мнением о современном состоянии абхазской экономики и что нужно сделать, чтобы она развивалась более эффективно.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Пути развития

Круглый стол открыл сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава, который сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией, было решено не проводить масштабного мероприятия с участием большого количества специалистов в области экономики.

"Я рассчитываю на то, что эпидемиологическая ситуация улучшится и мы в конце года проведем большую национальную экономическую конференцию. Тема нашего сегодняшнего круглого стола – это, какие меры мы можем предпринять, чтобы ускорить нашу экономику, что мы можем предложить", - подчеркнул он.

Специалист добавил, что уровень жизни, доходы населения, образование, медицина, наука в республике должны соответствовать стандартам, которые приняты во всем мире.

"С 2014 года, благодаря подписанному договору с Российской Федерацией, мы подключены к глобальному проекту – евразийская интеграция. Там договор не только с Россией, в преамбуле написано, что наша цель – интеграция в евразийское пространство. Наше государство должно соответствовать этим стандартам, и мы все хотим, чтобы стандарты доходов населения, образования, науки, культуры, обороны – соответствовали. Я считаю, что мы должны подумать, что мы можем предложить для того, чтобы выровняться с нашими соседями", - сказал Аристава.

Затем, он предоставил слово руководителю общественной организации "Абхазское народное движение", бывшему министру экономики Абхазии Адгуру Ардзинба, который отметил, что задача по развитию экономики страны остается актуальной.

"Прежде чем говорить об экономическом развитии и о том, что мы хотим видеть впереди, время от времени нужно возвращаться к тому, с чего начинали. В рамках Советского союза мы просуществовали много лет, после его распада образовалось 15 стран членов ООН. Если взять ВВП на душу населения, то есть среди этих 15 стран, есть государства, где экономическая ситуация намного хуже, чем в Абхазии, это Таджикистан, Узбекистан, они заметно отстают даже от нас. Среди стран, которые имеют частичное признание, или вовсе не имеют признания странами членами ООН, то здесь Абхазия на первом месте, другие от нас отстают", - подчеркнул Ардзинба.

По его словам, это не говорит о том, что Абхазия достигла высокого уровня развития экономики, который мог бы устроить жителей.

"Номинальный ВВП на душу населения в Абхазии достигает порядка двух тысяч долларов США. Для сравнения, аналогичный показатель в Российской Федерации – порядка 11-12 тысяч долларов США", - заметил экономист.

Если Абхазия поставит перед собой цель увеличить экономическое развитие в четыре раза, то ей это удастся сделать, считает Адгур Ардзинба.

"Это реально учитывая нашу специфику, нашу экономическую составляющую. Развитие Абхазии ограничивают как внешние, так и внутренние факторы. На мой взгляд, мы не до конца избавились от внутренних ограничителей, для того, чтобы опускать руки и говорить о том, что есть внешние факторы, которые не дают нам развиваться. Внутренние ограничители связаны с рынком труда, системой образования, которая, к сожалению, пока не вполне дает продукт, который востребован на рынке труда", - сказал он.

Ставя перед собой задачу развития страны, необходимо параллельно заниматься и привлечением инвестиций, а также инвестициями в свое собственное население, чтобы оно было конкурентоспособным в новых условиях, отметил экс-министр экономики.

Неэффективные затраты и социальные сложности

Говоря о проблемах развития республики, директор Института экономики Заур Шалашаа сказал, что большую часть из них Абхазия может решить только при помощи стратегического партнера – России.

"В этом смысле я передаю мнение научного сообщества, системы Академии наук Абхазии, которая объединяет восемь научных центров и прежде всего АбИГИ. Когда заключают договора между Абхазией и Россией, наши власти недостаточно аргументированно доносят мнение нашего общества, в том числе научного сообщества", - сказал он.

Одним из факторов, который мешает эффективному развитию Абхазии экономист назвал раздутый чиновничий аппарат и аппарат судебной системы.

"Первое место занимает Абхазия по количеству судей на душу населения в сравнении с западноевропейскими странами, Россией, постсоветскими странами. В судебной системе и в чиновничьем аппарате очень много непроизводительных затрат мы производим. В этом плане мы не можем хвастаться, что у нас эффективное расходование бюджетных ресурсов", - сказал Шалашаа.

Председатель комитета Народного Собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр оценила экономическое состояние страны как худшее за новейшую историю республики.

"С точки зрения законодательства разработана стратегия развития Абхазии, там наши ученые все расписали, есть правила игры, по которым обязано жить государство. Экономику не надо развивать, ей не надо мешать развиваться, она развивается, когда все прописано, когда определены правила, нормативно-правовые акты", - заявила депутат.

Социальное положение граждан республики Смыр оценила как неудовлетворительное.

"Сейчас идет верстка бюджета на 2022 год, пенсия составляет 2500 рублей, прожиточный минимум – семь тысяч, минимальная оплата труда в бюджетной сфере начинается от двух тысяч и выше. Представляете, у людей есть две-три тысячи зарплата, хочу спросить, как должен жить человек? Сколько стоит сегодня ГСМ, ажиотаж на заправках. Нам предоставляли четкий план увеличения цены за один киловатт часов, было 40 копеек, есть термин, который часто повторяет президент – экономически обоснованная цена. Я хочу спросить, а что значит экономически обоснованная цена при пенсии в 2500 и при минимальной зарплате в семь тысяч рублей, а как люди будут жить?", - задалась вопросом парламентарий.

Натали Смыр считает, что необходимы инициативы по принятию законов, которые направлены на защиту граждан республики.

"Денежной единицей нашей страны признан рубль, у нас есть апсар, который является денежной единицей, но не находится в обращении. Банковская система относительно неплохо развита в Абхазии, есть и цифровые подписи, и документооборот налажен. Мы создали свою платежную систему "АПРА", она номинально существует, при этом денежное обращение у нас происходит наличными. Я считаю, что нужно было принять жесткое решение по безналичному расчету, когда ты расплачиваешься картой, деньги остаются в кассе, у тебя есть возможность проследить как происходят оплаты", - сказала депутат.

При десяти миллиардах в бюджете страны, проводить социальные проекты нельзя, поэтому она поддержала мнение Заура Шалашаа о необходимости оптимизации административного управленческого аппарата.

Бывший министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия считает, что налоговая политика государства должна основываться на теории с учетом опыта других стран.

"В Конституции нашей страны неоднократно говорится о социальном обеспечении населения страны, я считаю, что это и есть приоритет и это должно быть одной из важнейших задач государственной политики, в том числе налоговой. Можем ли мы позволить себе снижение налоговой нагрузки как инвестиционно привлекательную меру для развития экономики при том, что не можем обеспечить неснижение уровня доходов и исполнения социальных функций государства? Я считаю, что нет", - отметил он.

Одно из важнейших условий, налоговой политики, особенно в части предоставления льгот – принятие мер увеличение доходов граждан Абхазии, подчеркнул Даур Курмазия. Для поднятия экономики Абхазии нужно пересмотреть правила взыскания налогов, считает он.

"Представим себе, что некий гражданин получает доход 10 тысяч рублей, в частности наши преподаватели, которые выплачивают налог в 10%. Есть предприниматель, который извлекает доход в размере 100 тысяч рублей и выплачивает такой же налог в 10%", - говорит Курмазия.

Он считает, что более справедливо и понятно для абхазского общества введение прогрессивной системы налогообложения, когда зарабатывающий больше, соответственно платит более высокий налог.

Во встрече принял участие действующий министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба, который отметил, что главная беда налоговиков состоит в том, что все еще отсутствует связка налоговой и банковской систем.

"Без этого как бы мы ни старались эффективности не будет. Это то, над чем мы продолжаем работать, я очень надеюсь, что с помощью нашего общества, которое может помочь консультациями, мы будем двигаться в этом направлении. Что касается казначейской системы, технологии, которые были использованы, позволили нам обрести достаточно серьезный государственный инструмент", - сказал Нанба.

До введения казначейской системы, министру финансов требовалось до одного месяца, чтобы получить объективную и достоверную информацию об остатках на бюджетных счетах районов и республиканского бюджета.

"Вы понимаете, что значит, когда в современном мире, когда человек управляет государственными средствами и у него нет достоверных сведений о том, где на каком счете какие средства, какие остатки, какие налоги остались и так далее. Сегодня система устроена таким образом, что все это находится в одном электронном пространстве. В режиме онлайн, каждый вечер происходит стыковка и загрузка банковских выписок в казначейскую систему, и уполномоченные на то специалисты, министр финансов, руководитель государства имеют возможность наблюдать, что произошло за день", - отметил он.

Круглый стол, на котором обсуждались вопросы, связанные с экономикой Абхазии, продолжался более двух часов, за это время его участники высказали различные мнения относительно путей, по которым могла бы развиваться экономика страны.