Российские спелеологи нашли тело мужчины в пещере Веревкина в Абхазии

По предположению российских спелеологов, которые обнаружили в пещере Веревкина тело мужчины, трагедия могла произойти летом или осенью 2020 года.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Российские спелеологи нашли тело мужчины в пещере Веревкина на территории Абхазии на глубине около 1100 метров, рассказал Sputnik член правления Союза спелеологов России Евгений Снедков.

"3 августа в 4:00 спелеологической группой Перовского клуба из Москвы, которая уже 30 лет работает в пещере Веревкина, было обнаружено тело туриста. Сначала они увидели на входном колодце какую-то веревку, нашли какие-то вещи в пещере, и на глубине 1100 метров на веревке висело тело человека", - отметил он.

По словам Снедкова, определить, что погибший был туристом, удалось по его снаряжению, которое не соответствовало сложности пещеры и маршрута. Мужчине могло не хватить сил и опыта, чтобы преодолеть сложный участок.

Более того, подчеркнул он, спуск в подобные пещеры в одиночку – это грубое нарушение техники безопасности. Никаких подтверждающих его личность документов спелеологи не обнаружили. Снедков предположил, что трагедия, скорее всего, произошла летом или осенью прошлого года.

Союз спелеологов России сообщил МЧС Абхазии об обнаружении тела человека в пещере Веревкина.

"Надо найти документы и родственников этого человека. Они должны сказать, что делать дальше. Обычно стараются вытащить тело на поверхность, но с такой глубины сделать это очень тяжело. На это потребуется от 50 до 100 квалифицированных спелеологов. В пещере есть довольно опасные места и участки, где просто невозможно тащить носилки с телом", - сказал Снедков.

Он добавил, что члены Союза спелеологов России готовятся к выезду в Абхазию, если с такой просьбой к ним обратятся спасатели республики.

В августе 2020 года при спуске в пещеру на горе Арбаика погиб спелеолог Павел Демидов. Его тело извлекли с глубины около 300 метров. Как рассказал Снедков, в том случае задача была тоже не из легких, но не настолько.

Пещера Веревкина, расположенная на Гагрском хребте в Абхазии, считается самой глубокой в мире. В 2018 году во время очередной экспедиции российские спелеологи спустились до отметки в 2212 метров.











