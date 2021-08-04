Минздрав Абхазии назвал сроки начала работы ПЦР-лабораторий в Очамчыре и Гагре

По состоянию на 3 августа, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии 22368 человек. Из них 18189 человек выздоровели и 316 умерли.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. ПЦР-лаборатория для исследований тестов на COVID-19 в Гагре готова к работе, сказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба.

"После того, как Гагрская лаборатория начнет проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию, она значительно разгрузит Сухумскую бактериологическую лабораторию СЭС. Помещение для лаборатории в ЦРБ Гагры было отремонтировано силами администрации района. Оборудование для нее приобретено за счет средств республиканского бюджета", - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что лаборатория способна принимать до 200 биоматериалов в сутки. С 22 июля лаборатория работала в тестовом режиме, через несколько дней она будет функционировать в полном объеме.

Кроме того, Эдуард Бутба рассказал о том, что за счет средств из республиканского бюджета, выделенных на ликвидацию угроз по распространению COVID-19, отремонтирована лаборатория в Очамчыре.

"На сегодняшний день персонал для работы в Очамчырском отделении проходит подготовку на рабочих местах в Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории", - отметил он.

По словам главы Минздрава, лаборатория заработает как только будут улажены вопросы технического и документационного характера, а также обучение персонала.