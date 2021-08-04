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Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 320

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1439)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 98 человек из 392 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Число смертей пациентов с коронавирусной инфекцией в Абхазии возросло до 320, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

В Гудаутском госпитале скончались четыре пациента - две женщины 76 и 80 лет, двое мужчин 42 и 83 лет.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 178 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести.

© Sputnik / Максим Захаров
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В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 47, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 22642 человека. Зарегистрировано 320 летальных случаев. Выздоровели 18189 человек.

Отмечается, что в общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии было добавлено 176 случаев, выявленных в частной лаборатории в течение недели.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1439)

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