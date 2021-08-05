Стало известно, когда приступят к установке освещения от Сухума до Очамчыры

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадри Есиава. К установке освещения от Сухума до Очамчыры приступят через две недели, после того как в Абхазию будут доставлены столбы, рассказал Sputnik замдиректора Управления капитального строительства Демир Гамисония.

"УКС заключил контракт с "Черноморэнерго", и в течение двух недель в Абхазию доставят около 600 опор для освещения дороги от Сухума до ткуарчалского поворота в рамках первого этапа реализации проекта. После чего приступят к строительно-монтажным работам", - отметил он.

Гамисония уточнил, что на первом этапе намеченных работ осветительные столбы появятся на 19-ти из 47 километров трассы. Сумма расходов вместе с покупкой кабеля составила 76 миллионов рублей.

Второй этап включает в себя еще 26 километров пути, где появятся около 800 новых опор. Затраты на эту часть работ пока не определены, так как они будут включены в следующую Инвестиционную программу.

"Черноморэнерго" заказало опоры на одном из заводов Краснодарского края. По словам Гамисония, они оцинкованные и сделаны из нержавеющей стали.

"Основная часть опор уже изготовлена, и скоро начнут отправку к нам. Материал будет поставляться поэтапно. Первый этап у нас разбит на два года. То есть, лимит в этом году составил 23 миллиона рублей, а следующего года – 53 миллиона рублей", - сказал Гамисония.

Он добавил, что "Черноморэнерго" по договоренности с заводом производителем зафиксировало стоимость опор. То есть, стоимость их уже не будет меняться, несмотря на возможное повышение цен на металл.